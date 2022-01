Sprengkulde herjer OL-arenaen – Røiselands ansikt stivnet under NRK-intervju

3 dager 20 timer 13 minutter 29 sekunder

På gradestokken sto det 19 minusgrader og med en, mildt sagt, frisk vind ble det målt til hele 29 effektive kuldegrader på arenaen der det skal kjempes om medaljene i skiskyting.

Pakket inn i doble halser og ekstra tjukke hansker gjennomførte likevel Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland sin første skyteøkt på kinesisk jord mandag ettermiddag kinesisk tid.

Duoen reiste til Beijing på torsdag og er blant de første norske utøverne som har fått kjenne på de lenge fryktede forholdene ved OL-anlegget.

– Vi har virkelig forberedt oss på det verste, men det er kaldt. Jeg merker når jeg snakker med dere at jeg blir stiv i ansiktet, men det er bedre enn fryktet, sier Røiseland optimistisk til NRK.

Litt kaldere og litt mindre optimistisk var Tiril Eckhoff.

KALD: Tiril Eckhoff fikk virkelig føle på forholdene i Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er kaldt. Det går fint når vi går ut av stadion og opp bakkene, men ned igjen er det motvind, og det er fryktelig kaldt.

– Hvor kaldt er det på fingrene?

– Det er vel 29 effektive minusgrader, så det er vel akkurat slik det føles også, sier en smått forfrossen Eckhoff.

Svenskene fikk advarsel

Og kulda har vært et tema i OL-landsbyen allerede på en av de første treningsdagene i Beijing.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT skal lagledelsen i svensk langrenn frarådet sine løpere å trene på grunn av de ekstreme temperaturene.

I stedet ble svenskene anbefalt å trene alternativt i OL-byen. Det mener ikke de norske utøverne er nødvendig.

– Jeg synes ikke det kjennes like kaldt ut som det står på gradestokken. Hvis du sammenligner med Østersund er det helt annerledes. Der var det egentlig ikke så kaldt, men det føltes så ekstremt kaldt. Det er mye tørrere luft her, så jeg tror det skal gå veldig greit, forklarer Røiseland.

Ifølge Meteorologisk institutt vil været som har vært mandag holde seg stabilt fremover.

– Det vil være stabilt kaldt gjennom hele uka. Først på fredag vil du få et lite skift i vindretningen som gjør at du får en mer fuktigere og varmere luft som kommer inn, sier statsmeteorolog Eirin Walstad Ristesund og fortsetter:

– Det vil bli bikkjekaldt på nattetid og tidlig på morgenen, men sola vil sørge for at temperaturen går litt opp på dagtid og når et maksimum tidlig på ettermiddagen.

Godt forberedt

Etter at Johannes Dale måtte få legehjelp på grunn av kulda i Østersund i sesongåpningen, begynte det norske laget å lete etter metoder for å takle kulde best mulig.

I Nord-Sverige satte skiskytterherrene seg ned og sydde spesialhansker, men før OL i Beijing har de overlatt «prosjekt systue», med nål, tråd, sy- og stiftemaskin til fagfolk.

Nå skal en spesialtilpasset hanske med batteri og varmekabler sørge for at de norske skiskytterne slipper forfrosne fingre. Og ifølge de første norske alibiene i OL-løypa var ikke fingrene noe problem i dag.

– Vi hadde fryktet det skulle være kaldere i dag med 17–18 (19) minus og den vinden. Men de berga godt på fingrene, så jeg tror de fikk en grei følelse av hvordan ting er, konkluderer sportssjefen i Skiskytterforbundet, Per Arne Botnan.

Utfordrende vind

UTFORDRING: Vinden blir også en viktig faktor for skiskytterne. Foto: Heiko Junge / NTB

Og den friske vinden vil ikke bare føre til kaldere temperaturer, men vil også skape utfordringer på standplass for skiskytterne.

– Vi har vært forberedt på at vinden kommer mye fra venstre og nå har vi erfart hvor mye den faktisk tar. I dag har det vært 6–7 knepp, så det skal være mulig å takle vinden. Det gjelder å være våken og følge med på vimplene, forteller Botnan og slår fast:

– Det skal være mulig å takle denne vinden.

Det mener også Røiseland.

– Det blåser ganske mye på standplass, men det gikk fint an å skyte. Det var bedre enn frykta, men jeg må nok bruke noen dager på å lære meg å tolke vinden, forteller hun.

Tiril Eckhoff erfarte derimot at det kommer til å bli utfordrende på standplass fremover.

– Det er varierende vind og ganske rett sideveis. Det tar mye i kroppen, så det blir nok litt ymse skyting om det skal fortsette å blåse så mye, sier Eckhoff før hun avslutter økta og går inn for å finne varmen.