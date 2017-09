Spillerne om de glisne tribunene: – Får som fortjent

– Vi har ikke levert det som skal leveres her på Ullevaal, sier landslagsbacken Jonas Svensson.

Han la som mange andre merke til at store deler av tribunene var tomme da Norge spilte VM-kvalifiseringskamp mot Aserbajdsjan fredag kveld. Det endte med en oppløftende 2-0-seier til Norge.

Landslagsspillerne takker de som tok turen til Ullevaal, og lover at resultatene snart skal bli mer publikumsvennlige. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tilskuertallet var riktignok oppgitt til 8599, så det var ingen total krise. Men tallet har blitt lavere og lavere de siste kampene.

Mot Sverige i juni tok 11.940 turen til Ullevaal, mens 12.169 så Norge spille mot Tsjekkia før det.

Takknemlig King

Det begynner å bli en stund siden sist landslaget fylte Ullevaal, som har plass til drøyt 27.000 tilskuere. Det skjedde sist mot Tyskland i fjor.

Stefan Johansen og Joshua King takket publikum etter kampen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Før fredagens 2-0-seier var det også en stund siden Norge hadde vunnet på Ullevaal. De to forrige kampene der har endt uavgjort, og den forrige seieren på hjemmebane var mot lilleputten San Marino i oktober i fjor.

Joshua King, som spilte en stor kamp mot Aserbajdsjan, sier det er grunn til å takke de som møtte opp fredag kveld.

– De klappet oss av banen, og jeg ble fornøyd med det. Alle som stilte opp i dag, må jeg takke, sier King, og utdyper:

– De tok turen, det er litt kaldt utpå der og vi har ikke sjanse til å komme til VM. Jeg synes publikum var helt fantastiske i dag. Spesielt siden vi spiller mot Aserbajdsjan, vi har ikke sjans på VM og vi blir fortsatt klappet av banen. Det sier jo litt.

Tilskuerne som møtte opp, lagde god stemning under fredagens landskamp. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Må spille med hjertet

Svensson sier det er på tide at landslaget vinner tilbake folkets gunst.

– Det er vel litt sånn at man får som man fortjener. Jeg håper nå at vi kan løfte oss, spille bedre fotball og at folk kan finne glede i å gå på stadion. At det blir en begivenhet, og at det norske folk kan knytte oss til brystet sitt. Det er ikke noe annet vi vil, men da må vi spille med hjertet og vinne kamper, sier Svensson, og slår fast:

– Da vet jeg at det norske folket kommer. Men enn så lenge har vi ikke fortjent mer.

Også landslagskaptein Stefan Johansen tror publikum vil komme bare landslaget begynner å vinne kamper igjen.

Derfor håper han på et godt resultat borte mot Tyskland på mandag.

– Det er synd, men det er all ære til de som kommer. Men det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker mye mer folk, og vi må stikke fingeren i jorda og si at resultatene ikke har vært gode nok. Kommer det resultater, så kommer det folk på tribunen, sier Johansen.