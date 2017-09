Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi klarte ikke å stå imot King i dag, han var veldig god. Norge var det klart beste laget og vant fortjent, sier Aserbajdsjan-trener (og tidligere storspiller for Kroatia) Robert Prosinečki.

Joshua King var høyt og lavt i VM-kvalifiseringskampen mot Aserbajdsjan på Ullevaal. Bournemouth-spissen spilte generelt en god kamp, og både skaffet og scoret på straffesparket som ga Norge 1-0-ledelse.

Sparket i brystet

Etterpå vanket det ros også fra sjefen.

– Hans aktivitet var kjempebra, bevegelsene hans, og han jobbet bra på alle vis. Noen ganger synes jeg han er for ambisiøs, men han jobber veldig hardt for laget, roser landslagstrener Lars Lagerbäck.

Aserbajdsjans forsvarsspiller bommet da han skulle prøve å fange ballen foran King etter 32 minutters spill, og sparket i stedet nordmannen hardt i brystet.

King ble sparket i brystet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dermed pekte dommeren på straffemerket. King gikk selv frem, og satte straffen knallhardt nede til høyre.

King var iskald da han tok straffe for Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lagerbäck har bedt King stå frem som en lederskikkelse i det norske laget, og det mye tyder på at han har tatt til seg den beskjeden.

King fremsto som spillesugen og innstilt på å gå foran hjemme på Ullevaal, og det endte i en av hans beste landskamper.

Har fått flaks-kritikk

De siste dagene har 25-åringen svart på kritikk fra TV 2-ekspert Erik Thorstvedt, som mener statistikk viser at mange av Kings mål i Premier League i fjor skyldtes flaks.

King scoret 16 mål for Bournemouth i fjorårets Premier League-sesong, men har ikke scoret på de tre første kampene i høst. Også på landslaget var scoringen etterlengtet, siden King måtte stå over de siste landskampene med skade. Han har ikke spilt for Norge siden mars.

Fredag spilte han for første gang sammen med Alexander Sørloth på topp fra start.

– Det føles godt å få den seieren. Vi har tapt noen kamper nå, så det gjorde godt, sier King til NRK.

– Hva synes du om din egen innsats?

– Jeg spiller mitt spill. Jeg har en litt annen rolle her, og jeg blir nok litt for lav i forhold til det Lars vil. Jeg glemmer meg litt av og til, og blir sikkert litt utålmodig, men jeg skapte en del og alt i alt synes jeg vi spilte en god kamp, sier han.

Selv om King var god, var kampen ellers tidvis en litt tafatt forestilling - men det norske spillet tok seg godt opp i andre omgang.

– Det er alltid det viktigste å vinne, og så syntes jeg det var veldig velfortjent i dag. Spillerne jobbet hardt, sier Lagerbäck til TV Norge.

Nordlie: – Fremgang

Norges andre mål startet med et godt initiativ av Haitam Aleesami. Han dro med seg ballen inn i boksen og forsøkte å slå en hard pasning mot Alexander Sørloth. Den havnet i beina på en uheldig forsvarsspiller, som endte med å sette ballen i mål til 2-0-ledelse til Norge.

Rashad Farhad Sadygov var uheldig og satte ballen i eget mål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var Lars Lagerbäcks fjerde kamp som norsk landslagssjef, og endelig kom seieren. De tre siste kampene har endt med ett tap og to uavgjorte.

NRK-ekspert Tom Nordlie mener han ser klar fremgang i det norske laget.

– Skal jeg pirke på noe, så er det at det går litt sakte i vendinga av spill. Men jeg synes Sander Berge er god til å vekte dette. Så er det mange sjanser, og jeg synes vi skulle vunnet mer. Det er fremgang, selv om det også har litt med motstander å gjøre. Men vi må ikke tro at Aserbajdsjan er et drittlag, men det er et lag vi skal slå hvis skal ha noe å gjøre her, sier han.

Det er likevel bare syltynn teori som gjenstår i håpet om at Norge skal ta seg til VM, og det toget er trolig gått for lengst. Mandag møter Norge Tyskland på bortebane.

King: - Godt å få den seieren Du trenger javascript for å se video.