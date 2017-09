Spesialsykkelen skal gi Boasson Hagen en VM-fordel

Temporittet avsluttes med en 3,4 kilometer lang stigning med ni prosent helling i snitt. Det gjør at mange planlegger å bytte sykkeltype i bunn av bakken.

Blant dem Andreas Vangstad.

– Jeg tror jeg skal bytte sykkel. Det er nok lettere å sykle på landeveissykkelen opp. Om du vil tjene noe på det, får du nesten ikke vite før i morgen ettermiddag, sier Vangstad til NRK.

Edvald Boasson Hagen går for en annen løsning. Han har fått spesialtilpasset en sykkel som er en mellomting av en temposykkel og en landeveissykkel.

Hybrid

– Jeg trordet blir omtrent hipp som happ, så da slipper jeg bytte. Det er en fordel for meg. Det er ikke sikkert jeg står på toppe av pallen uansett, det er det vel ganske sikkert at jeg ikke gjør, men det blir bra dette, sier Hagen.

Slik forklarer NRKs sykkelekspert Lars Petter Nordhaug forskjellen på de to sykkeltypene:

– En temposykkel er bygd for fart, den er aerodynamisk litt tyngre enn en landeveissykkel. Den har platehjul bak og et helt annet tempostyre, og det egner seg ikke like godt i de bratte motbakkene. I Edvalds tilfelle har han fått bygd en litt spesiell sykkel akkurat for den bakken og den tempoen, en slags hybrid.

Taper rundt 15 sekunder

Nordhaug er usikker på hvor mange som kommer til å bytte.

– Først trodde man at omtrent alle kom til å bytte. Men nå vet vi at flere nasjoner er usikre etter å ha testet, sier han.

Nordhaug anslår at man vil tape rundt 15 sekunder på sykkelbyttet. Spørsmålet blir da om man tjener inn sekundene ved å ha en lettere sykkeltype i den bratte motbakken.

– Hvor vanlig er det å bytte sykkeltype underveis i et løp?

– Det er ikke vanlig i et mesterskapsritt, men det er blitt gjort i etapperitt som Giro d'Italia, Tour de France og Spania Rundt, sier Lars Petter Nordhaug.