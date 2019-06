– Det var vanskelig og veldig nervepirrende, sier Carlsen til TV 2.

For for å unngå at så mange partier ende med poengdeling, bestemte Norway Chess seg for at remisoppgjørene for første gang skulle bli avgjort etter armageddon-spill.

Kort forklart: Spilleren med hvite brikker får 10 minutter på klokka, mens sort får sju minutter. Til gjengjeld må hvitt vinne partiet, mens poenget går til sort med remis. Etter 60 trekk får spillerne tre sekunder ekstra per trekk.

Og ingen av spillerne klarte å avgjøre sitt klassiske parti i Stavanger tirsdag. Magnus Carlsen hadde overtaket mot sin tidligere VM-motstander, Viswanathan Anand, opptil flere ganger, men etter 58 trekk ble de to enige om remis.

I FORM: Magnus Carlsen har storspilt den siste tiden og kan slå sin egen verdensrekord i Stavanger. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dermed bar det ut i armageddon – for Carlsen med hvite brikker, og tre minutter mer tid på klokka.

Lettet

Nordmannen brukte noe mer tid i starten, men fikk en klar fordel på brettet tidlig. Med to minutter igjen på klokka, slo han sjakkmatt.

– Det var ikke så veldig bra. Jeg missa jo på matt i to der. Det var nervøst, og jeg er bare glad jeg vant, sier Carlsen til TV 2 - tydelig irritert.

Å justere seg fra klassisk sjakk til den langt hurtigere varianten, var utfordrende for mange.

– Det var ikke så veldig lett. Først var jeg ikke så veldig motivert for det, men det hjalp etter hvert. Jeg overså noen ting underveis, men jeg vant nå.

Carlsen, som nå er i delt ledelse i turneringen, tror ingen spilte remis med hensikt, for å få armageddon.

– Det var ikke mitt inntrykk, sier han til TV 2.

– Ser ut som dyr

Det ble smått kaos i flere av de hurtige partiene. Levon Aronian og Alexander Grisjtsjuk rystet regelrett TV 2s eksperter. For Aronian stod dårlig på brettet da han sløste med tiden og plutselig måtte gjøre 20 trekk på 30 sekunder.

– Det er jo skandale av Aronian. Han kommer til å tape på tid, og det er rett og slett sjokkerende. Han har ikke klart å omstille seg her, sa Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio.

ROT: Levon Aronian vant sitt parti. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Brikkene nærmest fløy over brettet, og flere veltet i kampen mot klokka.

– Det er den negative siden med armageddon, det får oss sjakkespillere til å oppføre oss som dyr, sier Aronian til NRK.

Og i stedet var det Grisjtsjuk som presterte å tape partiet på tid.

– Det er jo amatørmessig, slo Hans Olav Lahlum fast på TV 2-sendingen.

– Det var ganske gøy. Jeg har spilt mange armageddon-partier i livet. Man vet en ting, man vil alltid gjøre mange feil, så man må bare spille til slutt. Aldri gi opp, forteller Aronian, som møter Carlsen onsdag.

– Det blir jo litt en farse. Det var mye nerver og kanskje ikke så klar tenking der, sier Carlsen til TV 2 om partiet, som han rakk å se før han selv skulle spille.

– Veldig rart

Først til å bli ferdige for dagen, var Wesley So fra USA (sort) og kinesiske Ding Liren (hvit). De synes begge det var en utfordring med armageddon.

– Det var veldig rart. Norway Chess har alltid vært en klassisk turnering, og i dag spiller vi i to timer før det plutselig blir lynsjakk. Det er veldig spennende, men vanskelig å omstille seg, forklarer So til NRK.

– Jeg hadde nok sagt penere ting om det hvis jeg hadde vunnet, legger han til med et smil.

Det var Dings første seier på ett år.

– Jeg er veldig glad fordi jeg spiller mot en så sterk spiller som Wesley. De fleste møtene våre har endt med remis, sier han.

Shakhriyar Mamedyarov slo Fabiano Caruana, mens Yu Yangi tok poenget mot Maxime Vachier-Lagrave.

Stillingen i Norway Chess:

1. Yu Yangi, 1,5 poeng

2. Magnus Carlsen, 1,5

3. Ding Liren 1,5

4. Shakhriyar Mamedyarov 1,5

5. Levon Aronian 1,5

6. Fabiano Caruana 0,5

7. Maxime Vachier-Lagrave 0,5

8. Alexander Grisjtsjuk 0,5

9. Vishy Anand 0,5

10. Wesley So 0,5