Carlsens beskjed til egen trener: – Klovn!

Kun et par minutter ut i partiet besøkte Carlsen «skrifteboksen», et TV-studio spillerne kan besøke for å kommentere hva som skjer i partiet. Da kom Carlsen med en melding til egen trener.

– Dette er bare en shout-out til Peter, som trodde Gristsjuk skulle spille konge-indisk heller enn Grünfeld. Klovn! sa en smilende Carlsen i skrifteboksen på TV 2s sending.

Nielsen: – Hva skal man si?

Peter Heine Nielsen, som er Carlsens trener, og hjelper nordmannen med åpningene, tok kritikken med et smil.

– Det er en del av jobben, skriver han på Twitter. Samtidig endret han profilbildet til bilde av en klovn.

– Hva skal man si? Jeg tåler det. Vi vet at han vanligvis åpner slik, sier Nielsen til NRK.

Da de møttes utenfor spillelokalet møtte Carlsen treneren med et stort smil. Utbruddet i «skrifteboksen» kom med et smil om munnen, og med hvite brikker mot Gristsjuk spilte han kanskje sitt beste langsjakkparti hittil i turneringen. Han spilte raskt, og fikk etter hvert overtaket mot russeren på motsatt side av brettet.

Han vant til slutt etter 34 trekk.

– Jeg er veldig fornøyd med spillet i dag, sier Magnus Carlsen til NRK.

Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Etter seieren leder Carlsen Norway Chess etter tre runder. Han har fem poeng, og ett poeng ned til Ding Liren, Wesley So og Levon Aronjan, som alle har fire poeng.

Fredag har spillerne fri.

Klokke-krise

Grisjtsjuk er kjent som en spiller som har en tendens til å havne i tidstrøbbel. Mot Magnus Carlsen levde han opp til ryktet, og i trekk 16 brukte han over en halvtime på å bestemme seg.

Under Norway Chess har spillerne to timer til rådighet på de første 40 trekkene, så russeren brukte en fjerdedel av tiden på ett trekk.

I TRØBBEL: Aleksandr Grisjtsjuk brukte mye tid i tenkeboksen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Han gjør akkurat det han ikke skal gjøre. Han vet selv at han ikke kan gjøre dette. Det er virkelig «tricky». Nå har han nesten ikke tid til å gjøre resten av trekkene, kommenterte Judit Polgár.