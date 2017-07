Solskjær om Forren: – Hatt mange alvorlige samtaler

Forren har signert en kontrakt ut sesongen, men ønsker å bli mange år i klubben.

– Jeg vil kjempe om medaljer, gull og europacupspill. Akkurat nå er det viktigste å prate minst mulig, og levere på banen, sier Forren til NRK.

– Dette var min mulighet

I mars signerte Forren kontrakt med Brighton & Hove Albion i Championship.

Han fikk aldri muligheten for førstelaget, og for andre gang i karrieren returnerte han fra England uten spilletid. Han fikk to kamper for Brightons U23-lag.

– Det var ingen tabbe å gå til Brighton. Jeg har ambisjoner som andre, og det var min mulighet. Det var en stor opplevelse i England, og jeg var så heldig at jeg fikk være med på et opprykk.

Men Forren skulle gjerne blitt i England for å spille i Premier League, men fikk ikke muligheten.

– Så klart hadde det vært artig å fortsette, men nå var målet å komme hjem til Molde og få til en løsning her, sier Forren.

GLAD: Vegard Forren smilte bredt etter torsdagens Molde-trening. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Har gått feil vei

Nå gleder Molde-manager Ole Gunnar Solskjær seg over at forsvarsspilleren er tilbake i Molde.

– Vi har tenkt på dette lenge, og Vegard selv har kommet og bedt om å få komme tilbake. Vi har hatt mange alvorlige samtaler om hva som kreves. Han er en fantastisk gutt og en god spiller, sier Solskjær.

– Men enkelte ganger har han gått til høyre når han skulle ha gått til venstre. Nå har han innsett at fotballen og familien er viktig, sier Solskjær.

MOLDE-TRENER: Ole Gunnar Solskjær. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Neppe rett inn på laget

Neste helg reiser Molde til Tromsø for sin første seriekamp etter ferien. Forren får testet formen allerede til helgen, når Molde møter Kristiansund til treningskamp.

– Han går ikke rett inn på laget. Han trenger tid på å komme i form, men vi vet at han blir bedre og bedre. På sitt beste er han blant de beste stopperne i Norge.

– Jeg har sett mange kamper fra tribunen, og det har klødd skikkelig i beina. Formen er ikke langt unna, og nå håper jeg å bli mange år i Molde, sier Vegard Forren til NRK.