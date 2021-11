Sogndalsspiller fikk hjertestans – ble gjenopplivet på banen

Det skjedde etter tolv minutter spilt. Ambulansepersonell var kjapt på stedet for å gi spilleren behandling. TV-kameraene gikk til stort bilde, og dommeren besluttet at spillerne på de to lagene skulle gå i garderoben.

Deretter Pálsson fraktet av banen av ambulansepersonellet.

Nå skriver Sogndal Fotball i en pressemelding at Pálsson fikk hjertestans. Selve kampen er avlyst.

– Pálsson ble vellykket gjennopplivet, og deretter flydd til Haukeland sykehus for videre utredning og behandling, skriver klubben.

Dramatisk

Publikum fikk kort tid etter hendelsen beskjed om å trekke inn fra tribunen.

Endre Romøren, som er journalist i Sogn Avis, var tilstede på Fosshaugane Campus. På spørsmål om hvordan publikum reagerte, svarer han dette:

– Det ble stille veldig fort. Det var en ekkel stemning. Vi forstod at det var noe alvorlig gale. Tankene våre gikk direkte til Eriksen i sommer og Carl Erik Torp for ti år siden her på stadion, sier Romøren til NRK.

FIKK HJELP KJAPT: Helsepersonell kom kjapt ut på banen. Foto: Ola Weel Skram / Porten

I en kamp mellom Sogndal og Brann i 2011 kollapset Carl Erik Torp på samme stadion. På Twitter sender han varme tanker til islendingen.

– Tankene går i kveld til Emil Pálsson. Fotballfamilien er med deg!

Pálsson kollapset uten å ha vært i nærheten av noen.

– Han var ikke i duell eller noe, som jeg kunne se. Han flatet ut og lå der. Spillerne reagerte med en gang og fikk kallet inn helsepersonell som kjapt var ute og hjalp ham, forteller Romøren.

– Ved bevissthet

Ifølge VG var Pálsson ved bevissthet da han ble fraktet til ambulansen.

– Status er at han var bevisst på vei inn i ambulansetransporten. Han blir antageligvis fraktet til Haukeland sykehus, sier kampdelegat Hans Lokøy til VG.

GIKK AV BANEN: Spillerne ble sendt i garderoben. Foto: Ola Weel Skram / Porten

Ifølge Sogn Avis ble det tilkallet luftambulanse klokken 18.25. Den ankom klokken 18.54.

Fotballekspert Lars Tjærnås er preget av situasjonen i Sogndal.

– Fotball blir fryktelig fattig og uviktig når ting skjer som i Sogndal. Varme tanker til Emil Pálsson, skriver han på Twitter.

Hentet i sommer

Pálsson kom til Sogndal i sommer, på en låneavtale fra Sarpsborg 08. 28-åringen spilte sin ellevte kamp for Sogndal i kveld.

Islendingen har spilt både Mesterliga- og Europaligakamper for FH Hafnarfjördur. Han ankom Norge og Sandefjord i 2018, og spilte 50 kamper for de blåkledde.

Han har også spilt på det islandske landslaget under Lars Lagerbäck.