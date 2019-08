Smertemareritt for Pedersen: – Får angst og blir livredd

Hekkeløperen har en sesongbeste fra Bislett på 13.08. Hun tok NM-gull med 13.18 og i forsøket under lag-EM fredag kom hun i mål på 13,63 i sterk motvind.

– Brutalt, beskriver hun det selv som.

NM-GULL: Isabelle Pedersen ble norgesmester forrige helg på 13,18. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sesongens tider har vært et lite stykke bak VM-kravet på 12.98, mens hun i juli i fjor satt hun personlig rekord med 12,72. Og selv om Pedersen har påpekt at formen heller ikke skal komme før til VM, så har sesongen bydd på større utfordringer enn hun hadde ønsket.

– Det har vært en periode nå med mye smerter, og det at jeg klarer å løpe nå med mye motvind uten å få noen store smerter i hamstring, gjør meg veldig glad, forteller 27-åringen.

«Livredd» etter to fall

Smertene har kommet av to fall på trening. Både før Bislett Games og under et stevne i Finland i slutten av juli løp Pedersen rett i hekken og i bakken.

– Det er sjelden jeg går til sengs og får ikke sove for det gjør så vondt. Jeg kunne ikke ligge hverken på magen eller ryggen, og man kan jo ikke stå å sove. Men det er jobben min, og det er litt knall og fall av og til, sier Pedersen, og forklarer at hun har hatt vondt i skuldre, bryst, rygg, hofte og hamstring (lår).

– Når man først faller så får man jo en angst og blir livredd, men man må reise seg igjen og begynne på nytt. Hvis ikke er man jo ferdig, og det vil ta måneder før man kommer tilbake. Det har vi gjort, men kroppen har ikke hatt sjans til å holde tempoet. Derfor har det gått litt treigt nå, fortsetter hun.

Fire treningsdager i uka

For før sesongen endret hun treningsopplegget. 27-åringen reiste til Los Angeles og ble en del av gruppa til VM-sølvvinner på 110 meter hekk fra 2013, Ryan Wilson. Og endringene har vært store. Det har blant annet vært to treningsøkter fire dager i uka, og tre dager treningsfri.

NY TRENER: Den amerikanske hekkeløperen Ryan Wilson. Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

– Å få skikkelig kvalitet inn i øktene har virkelig gjort en forskjell. Og de øktene vi har er ikke lette økter. Det finnes ingen lette, som det vanligvis er. Vi har heller fri, sa hun til NRK i juni.

Pedersen har daglig kontakt med Wilson også under sesongen, men smerter i kroppen har tvunget dem til å endre på planene underveis.

– Det har vært en utfordring gjennom sommeren å få inn alt det vi skulle med den kjempehøye og intense farten. For det er når man yter over 95 prosent på trening, man kjenner om det funker. Denne sommeren har ikke blitt helt som vi ønsket, erkjenner Pedersen.

Fem trenere siden 2015

Nå føler hun derimot hun er på riktig vei igjen. Søndag løper hun finale på 100 meter hekk for Norge i lag-EM i Sandnes.

– Dette har vært den første uken på en stund hvor jeg ikke har hatt smerter, og kunnet trene med kvalitet og fått kontinuitet. Og jeg har vært veldig heldig å ha et bra helseteam rundt meg.

GAMLETRENEREN: Trond Knaplund var Isabelle Pedersens trener i mange år. Her møtes de under årets Bislett Games. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er langt ifra første gang at Pedersen prøver «noe nytt». Etter at hun brøt med Trond Knaplund våren 2015, har Pedersen trent under både Andreas Behm (2015), amerikanerne Dustin Imdieke (2016) og Charles Ryan (2017-18).

– Jeg var ikke komfortabel med det jeg hadde, forteller hun om det siste trenerskiftet.

– LA er det beste valget jeg har tatt som voksen. Vi er der for virkelig å gå for det, og man får en naturlig energidose og tro på seg selv. Noen ganger er reisen til målet like viktig, mener Pedersen.

NRKs ekspert, Vebjørn Rodal, håper den norske hekkestjernen slår tilbake.

– Det er krevende å skifte trenerregime en gang, og hun har skiftet flere ganger. Det kan ta tid før det regimet materialiserer seg, men nå snakker vi midten av august og det er lov til å begynne å forvente at endringene skal gi avkastning i form av gode tider, sier han.