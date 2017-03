– Man begynner jo å lure når man har gått så ræva. Men jeg vet potensialet er der, og jeg har kjent at ting ikke har funket. Det var vel egentlig bare et spørsmål om når kroppen begynte å respondere og føles normal igjen.

Kari Øyre Slind (25) har endelig grunn til å smile. Fredag tok hun sølv på femkilometeren i fristil i NM på Gålå, kun slått av suverene Marit Bjørgen.

En gedigen opptur. For sesongen har langt på vei vært helsvart for jenta fra Oppdal som nærmest var en sensasjon sist vinter.

Da var hun på pallen to ganger i den nasjonale åpninga på Beitostølen, gikk seg inn på verdenscuplaget og presterte så bra at hun ble belønnet med en plass på elitelandslaget foran denne sesongen.

– Ikke den artigste sesongen

Denne vinteren har hun en niendeplass fra Lillehammer før jul som beste resultat i verdenscupen, og Slind var aldri i nærheten av å kvalifisere seg for VM i Lahti.

– Det sier seg selv at det ikke har vært den artigste sesongen. Det var kneppet artigere i fjor, sier hun til NRK.

– Hvorfor ble det sånn?

– Det er vanskelig å si, det er nok flere ting som henger litt sammen. Men jeg har i alle fall fått fikset opp i det som ikke fungerte, og nå kjenner jeg at jeg er meg sjøl igjen. Og jeg kjente at det lå litt tynt an i høst.

– Var det overgangen til elitelaget som ble for tøff?

– Det er litt vanskelig å si. Det er veldig mange nye faktorer på mange områder. Og så prøver du hele tida å utvikle deg, og det er vanskelig å si hva som er det ene og det andre. Jeg fikk en skade i sommer og det ble litt monoton trening.

FÅR IKKE SVAR: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad kan ikke love Kari Øyre Slind plass på neste sesongs elitelandslag. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Uviss landslagsframtid

Nå er det store spørsmålet om Slind får fortsette på elitelaget. Det er det hun helst vil.

– Det er der de beste skiløperne er, og jeg har lyst til å bli en av de beste skiløperne, så det er klart ambisjonen min er å være på et elitelag, sier Slind, som ikke har fått noen signaler fra landslagsledelsen.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad vil heller ikke røpe overfor NRK hvordan hun ligger an.

– Det er veldig vanskelig å si. Det er en vurdering vi kommer til å gjøre i etterkant av NM. Men det er klart at det skader aldri å gå gode skirenn, sier Svarstad.