RB Leipzig henter keeper – fra 2024

Det belgiske målvaktstalentet Maarten Vandevoordt (20) skifter klubb fra Genk til tyske RB Leipzig om drøye to år.

Det opplyste Bundesliga-klubben tirsdag. Vandevoordt har undertegnet en femårskontrakt som gjelder fra 2024 til 2029.

– Dette gjør at vi kan sikre oss en toppovergang for framtiden på et tidlig tidspunkt, sier klubbens tekniske direktør Christopher Vivell.

Vandevoordt regnes som et stort talent og ble i 2019 den yngste keeperen (17 år og 287 dager) som har spilt i Mesterligaen. Siden er han blitt fast Genk-målvakt. (©NTB)