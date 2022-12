Slik spilles Eliteserien i 2023: Molde møter Tromsø i første runde

Idrettspresidenten skuffet over manglende pengeløft til toppidretten

Idrettspresident Berit Kjøll sier hun er forbauset over at regjeringen ikke hadde mer penger til toppidretten i tildelingen av midler til Norges idrettsforbund.

Regjeringen gir 810 millioner fra overskuddet til Norsk Tipping til Norges idrettsforbund (NIF). Det er 35 millioner kroner mer enn ved forrige tildeling. Tilskuddet går blant annet til sentraladministrasjonen, idrettskretser, særforbund og toppidrett, samt til aktivitetsmidler innrettet mot barn og ungdom.

I sin spillemiddelsøknad varslet idrettsforbundet at det var nødvendig med et pengeløft for norsk toppidrett. Det har man ikke fått gjennomslag for.

– Jeg er overrasket over at regjeringen ikke fant rom for å støtte særforbundenes og Olympiatoppens satsinger på toppidrett, samt behovet for å øke Olympiatoppens utøverstipender som har ligget på samme nivå i tolv år, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen stusser over Kjølls uttalelser om toppidrett-satsingen:

– Det stemmer at vi prioriterer penger til breddeidretten fremfor å bruke alle de ekstra spillemidlene på sentralleddet som NIF ba om. Men det er likevel rart å høre idrettspresidenten trekke fram toppidretten som sin største bekymring.

Ministeren legger til at idrettsforbundet står fritt til å øke både antall og størrelse på utøverstipendene.

(NTB)