Slik spilles 1. runde i cupen

Hør direktesendingen med intervjuer og ekspertvurderinger av cupens 1. runde øverst i saken.

I fjor gikk Rosenborg jublende ut av Ullevaal som cupmestere etter å ha vunnet 4–1 over Strømsgodset i finalen. Nå starter de regjerende mesterne sin ferd mot en ny pokal på Rørvik – 28 mil nord for Trondheim.

– Blir vilt

Rørvik fotball holder til i 4. divisjon i Vikna kommune i Trøndelag. Rørvik-trener Geir Håvard Liaunet Moen drømte om å trekke Rosenborg, og nå gleder klubben seg til besøk av de beste.

– Jeg er i himmelen altså, helt fantastisk, sier Moen til NRK.

– Det kommer til å bli så vilt. Det flyr på med tekstmeldinger her nå. Det kommer til å bli en sinnssyk fest for hele Rørvik, sier treneren.

Selv om besøket er en liten seier i seg selv, vil han ikke avskrive 4. divisjonsklubben helt.

– Vinnermuligheten er mikroskopisk, men jeg skal ikke si at vi ikke kan slå Rosenborg. Vi tar kampen, og får vi et lag som er i dårlig flyt og må ha en god opplevelse, er det mye som kan skje her, sier Moen.

Under kan du finne ditt lokale lag. Eliteserielagene er uthevet.

Kampoppsett 1. runde NM: