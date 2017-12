Slik kan Mourinho ødelegge for Guardiolas seiersmaskin

José Mourinhos beste sjanse til å slå Pep Guardiola er å bruke de kvalitetene han ofte kritiseres for.

Om det finnes én regel når man møter Guardiola, så er det å ikke spille for offensivt. Ingen lag i England har særlig store muligheter mot Manchester City i en åpen, underholdende kamp. De som har kommet nærmest en skrell, har heller spilt defensivt og kjedelig.

De har altså spilt den fotballen Mourinho står for på sitt mest kyniske.

Dette bør passe United godt. Både Arsenal og Liverpool har tapt mot City denne sesongen ved å prøve å spille «god» fotball. I motsetning har Mourinho gitt United en mer fysisk profil som virker bedre egnet til å demme opp for Citys styrker og straffe deres svakheter.

Basert på Citys siste tre ligakamper kan man trekke frem fem nøkkelfaktorer. United har brukbare forutsetninger til å levere på alle fem.

TOMMEL OPP: José Mourinho viser at han er fornøyd under en kamp tidligere i år. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

1) Parker bussen

Selv om City lenge virket formidable, har de kun klart knepne 2–1-seiere de siste tre rundene. Både Huddersfield, Southampton og West Ham gjorde det samme: De spilte ekstremt defensivt.

Man hamler nemlig ikke opp med City på noen annen måte. Man kan prøve å presse i små perioder for å skape brudd høyt i banen – noe United muligens vil gjøre – men mesteparten av kampen vil tilbringes på egen halvdel.

Selv Real Madrid og Barcelona hadde slitt med å ta ballen fra dette City-laget akkurat nå.

Det viktigste er å stenge av rom sentralt. Selv om City alltid strekker spillet, er Guardiolas hensikt hovedsakelig å skape mer plass for kombinasjoner i midten, spesielt mellom motstanderens forsvar og midtbane, hvor David Silva og Kevin De Bruyne herjer. Mourinho vil nok foretrekke å gi bort rom på kanten, da United er sterke i lufta inne i boksen.

Uniteds forutsetninger: Mourinho har spesialisert seg på defensive slagplaner så lenge han har vært trener. Hans største triumfer har vært basert på forsvarsspill, fra Porto til Chelsea og Inter: Stopp motstanderen og skaff deg et mål ut av ingenting.

LYNHURTIG: Leroy Sane (til høyre) har skapt mye trøbbel for høyrebacker i Premier League i høst. Her feirer han scoring med Sergio Agüero. Foto: Oli Scarff / AFP

2) Bruk en solid høyreback

Om det tetter seg til sentralt i banen, sender City ballen ut på kant og kjører én mot én. Der kan Leroy Sané skape enorme problemer.

Citys noe ujevne system gjør Sané ekstra farlig. Egentlig burde tyskeren løpe inn i boksen regelmessig, slik Raheem Sterling gjør på motsatt side. Men siden Citys venstreback Benjamin Mendy er langtidsskadet, og erstatteren Fabian Delph er en midtbanespiller som ikke fosser ned langs kanten på samme måte, er Sané den eneste langs venstre som gir laget skikkelig bredde.

Dermed har Guardiola plassert Sané ved krittlinjen og gitt ham instrukser om å utfordre konstant. Han er City-spilleren som dribler oftest.

På gode dager virker 21-åringen så lett på foten at han nærmest kunne gått på vannet. Det vil ikke nytte for Mourinho å stenge av midtbanen om en av backene hans blir rundingsbøye.

Uniteds forutsetninger: Den gode nyheten for United er at Antonio Valencia har vært en av lagets mest stabile spillere under Mourinho. Få er like tente og konsentrerte i toppkamper som den rutinerte kapteinen.

FARLIGE FORAN MÅL: Marcus Rashford og Romelu Lukaku. Foto: Oli Scarff / AFP

3) Kjør kontringer

City har blitt bedre til å avverge kontringer denne sesongen. Dette er delvis fordi de knapt mister ballen, delvis fordi de har blitt bedre til å vinne den igjen høyt i banen, og delvis fordi forsvarsspillerne har forbedret seg.

Spesielt Nicolás Otamendi og John Stones har gjort fremskritt. Men nå er Stones skadet, og hans erstatter blir enten Vincent Kompany eller Eliaquim Mangala. Begge disse to kan være klossete langs bakken. Kompany har pådratt seg fire gule kort på seks ligakamper.

I tillegg kan Citys lagstruktur sprekke om man først kommer seg forbi det høye presset. Med fart og presisjon har man en sjanse.

Uniteds forutsetninger: De røde har briljert med kontringer borte mot Watford og Arsenal de siste rundene. Romelu Lukaku bør ha gode sjanser i løpsdueller mot samtlige stoppere. Mourinho har også formsterke Jesse Lingard, pluss raske Anthony Martial og Marcus Rashford. Selv uten suspenderte Paul Pogba, bør United kunne skape trøbbel.

HODESTERK: Marouane Fellaini. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

4) Sats på offensive dødballer

City er smarte og tekniske, men de er også lave. I Guardiolas antatte lagoppstilling har de én utespiller over 183 centimeter: Kompany (193cm) eller Mangala (188). De gir ikke fra seg mange dødballer, men unntakene er ofte farlige.

Faktisk har City sluppet inn sine siste tre ligamål via dødballer. Mot Huddersfield scoret Otamendi selvmål på en corner, mens Southampton scoret etter innlegg fra et innkast. Mot West Ham slapp de inn nok en corner.

Uniteds forutsetninger: Lukaku, Nemanja Matic, Chris Smalling og muligens Zlatan Ibrahimović og Marouane Fellaini ... United antas å bruke en lagoppstilling som har en snitthøyde på 186cm. De har scoret åtte mål på dødballer denne sesongen, to mer enn noe annet lag i ligaen. Mourinho vil prøve å utnytte dette så godt som mulig.

GOD: David de Gea er kanskje verdens beste keeper for øyeblikket. Foto: Ian Kington / AFP

5) Ha en formsterk keeper

Det er umulig å nøytralisere City helt. Selv for et United-lag som har ett baklengsmål på syv ligakamper hjemme denne sesongen, blir dette en kamp med ryggen mot veggen. City vil presse dem tilbake og fyre av skudd etter skudd.

Så Mourinho vil trenge flaks. Og en god sisteskanse.

Uniteds forutsetninger: David de Gea reddet 15 skudd mot Arsenal forrige helg og fremstår som en av verdens beste i sin posisjon. Sannheten er at United ikke var spesielt gode defensivt på Emirates, og generelt sett har de sluppet til flere sjanser denne sesongen en det antallet baklengsmål tilsier. Mye av årsaken til dette er De Gea.

Gjør disse faktorene United til favoritter? Nei. Det virker imidlertid klart at Mourinho har gitt laget en type profil som har vært effektiv mot Guardiolas lag før, med fysikk, part på topp og en matchvinner mellom stengene. United er topplaget som er best egnet til å imitere et bunnlag.

Mourinho kritiseres ofte når han parkerer bussen. I dag vil en slik strategi være helt på sin plass.