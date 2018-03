Slet med nerver før stafettsølvet: – Ville gjemme meg under dyna

– Da jeg våknet i dag hadde jeg mest lyst til å gjemme meg under dyna, og bli der. Jeg var nervøs. Jeg har sett så mye frem til denne dagen. Når den plutselig kommer blir det sånn «Å faen, hva gjør jeg nå?», forteller Bye etter løpet.

Norge gikk inn til sølv 22,5 sekunder bak gullvinner Frankrike på den åpne stafetten. Bye forteller at han har tenkt på denne dagen i flere år.

– Det er tredje gangen vi går stafett med dette laget. Første gang var for to år siden. Siden det har jeg tenkt på den dagen her i to år, og brukt hver økt til å motivere meg til den. At vi lykkes i dag er helt rått.

JUBEL: Nils-Erik Ulset (f.v.), Håkon Olsrud, Eirik Bye og ledsager Arvid Nelson kunne juble for sølvet. Foto: Sindre Murtnes / NRK

– Veldig, veldig stort

Håkon Olsrud gikk en strålende andreetappe, og plukket mye tid på teten.

– Dette er kanskje enda mer moro enn å vinne medalje individuelt. Det er en skikkelig lagseier. Det er disse gutta jeg absolutt vil vinne stafett med. Det er veldig, veldig stort. Det er vanskelig å finne ord, sier han til NRK etter målgang.

Nils-Erik Ulset fikk den tøffe oppgaven å gå to etapper. Han både åpnet stafetten for Norge, og gikk ut igjen på tredje etappe.

TETT FELT: Nils-Erik Ulset (startnummer 8) på sin første etappe. Foto: Thomas Lovelock / AP

– Jeg er litt småforbanna for de har fått det for seg at jeg skal gå to etapper, mens de slipper unna med enhver, sier han lattermildt.

I sitt femte Paralympics holdt superkreftene til superveteranen gjennom to etapper, og han kunne sende Eirik Bye og ledsager Arvid Nelson ut på en andreplass før ankeretappen.

– Det er så artig å gå på stafett med de tre karene her. Jeg tenkte at om vi er med og kjemper om medalje, så skal jeg være fornøyd. Og så kliner vi pinadø til med sølv, sier Ulset.

Hadde tunnelsyn

Ut på siste etappe la Bye vekk nervene, og klinket til.

– Jeg var vanvittig stiv på toppen av første bakken allerede, sier han.

– Underveis var jeg veldig fokusert. Det var så vidt jeg fikk med meg støtteapparatet som stod rundt løypa. Det var tunnelsyn, legger han til.

Ikke før han hadde kommet seg over den siste bakketoppen, og kunne begynne å ta turen ned mot stadion, begynte han å tro på at det kunne bli sølv.

– Jeg skjønte vel på toppen at det kom til å gå, og på vei ned til stadion kom smilet lurende frem.

I mixedstafetten tidligere på dagen gikk Trygve Steinar Larsen, Johannes Birkelund, Birgit Skarstein og Vilde Nilsen inn til en åttendeplass.