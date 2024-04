Sky Sports: Haaland ikke på City-trening

Manchester City-spiss Erling Braut Haaland var ikke å se på trening i forberedelsene til Premier League-kampen mot Brighton.

Det opplyser Sky Sports, som også melder at Phil Foden ikke var til stede.

Haaland ble byttet ut før ekstraomgangene da Manchester City røk ut i Mesterligaens kvartfinale mot Real Madrid forrige onsdag.

City-manager Pep Guardiola uttalte siden at Haaland hadde et muskulært problem, og lørdagens 1-0-seier over Chelsea i FA-cupsemifinalen gikk uten nordmannen.

Manchester City er i førersetet i gullkampen i Premier League og møter Brighton torsdag kveld. De lyseblå ligger ett poeng bak Arsenal og Liverpool, men har én kamp mindre spilt.