Skuffet over at Ingebrigtsen og Warholm trekker seg

– Som stevnearrangør er jeg selvfølgelig skuffet. Vi hadde avtaler med dem og de er store stjerner, særlig her i Europa. Så det er en skuffelse både for meg og for publikum, sier Cédric van Branteghem til NRK.

FIKK AVBUD FRA NORSKE STJERNER: Stevnedirektør Cedric Van Branteghem. Foto: ERIC LALMAND / AFP

Sist fredag fikk han beskjed om at den olympiske mesteren på 1500-meter, Jakob Ingebrigtsen, ikke ville dukke opp til «Memorial van Dame»-stevnet fredag denne uka

– Jeg har gitt beskjed om at han skal ikke dit. Det er trist for stevnet og arrangøren, men virkeligheten er sånn, forklarte Ingebrigtsens agent, Daniel Wessfeldt, til NRK.

Kvelden i forveien hadde 20-åringen fra Sandnes vunnet 3000-meteren i Lausanne, hans fjerde seier på fem Diamond League-starter i år.

Forstår skuffelsen

– Han kjenner seg betydelig mer sliten enn han hadde regnet med da vi satte opp programmet. Selv om han vant i Lausanne, kjenner han at han er på en fysisk nedtur, forklarte Wessfeldt.

BUDBRINGEREN: Agent Daniel Wessfeldt (med ryggen til) måtte gi beskjed om at verken Filip eller Jakob Ingebrigtsen dukker opp i Brussel fredag, Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Wessfeldt understreker at han har stor forståelse for arrangørenes skuffelse, men påpeker at utøvernes fysiske tilstand betyr mest.

I motsetning til Jakob Ingebrigtsen, hadde Karsten Warholm ingen god dag i Lausanne, der han prøvde seg på 400 meter flatt. Han lot det likevel gå litt mer tid før han bestemte seg for å droppe stevnet i Belgia, men tirsdag kom bekreftelsen på at heller ikke verdens beste på 400 meter hekk blir å se på startstreken.

– Det er ingen dramatikk i dette, han trenger bare litt mer tid for å bli konkurranseklar, opplyste mor og manager Kristine Haddal til NRK.

– Tror på forklaringen

Det Ingebrigtsen og Warholm sparer krefter til, er Diamond League-finalen i Zürich onsdag og torsdag i neste uke. Warholm vant diamanten på 400 meter hekk i 2019, mens Jakob Ingebrigtsen er på jakt etter sin første finaletriumf i den gjeveste stevneserien.

SER BEGGE SIDER: Som tidligere aktiv har Cedric Van Branteghem forståelse for valgene til Karsten Warholm og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Cornelius Poppe / AFP

Stevnedirektør Branteghem understreker samtidig at han har respekt for avgjørelsen de to norske stjernene har tatt.

– Jeg har jo selv vært utøver, og tror på forklaringen om at de er slitne. Vi stoler på at de har gode grunner for ikke å komme, påpeker han.

Han anklager dem derfor ikke for kontraktsbrudd.

– Som stevnedirektør vet jeg også at dette er en del av hverdagen, det er alltid noen som må endre planene. Men selvfølgelig er vi skuffet over at de ikke skal løpe i Brussel, sier Cédric van Branteghem til NRK.

Karoline Bjerkeli Grøvdal blir dermed den eneste norske utøveren i Brussel. Hun skal løpe 5000 meter i stevnet som sendes på NRK2 fra kl. 20.00 fredag kveld.