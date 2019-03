Skrekkfallet «ingen» har sett: – Jeg har vært litt redd

– Det gikk vel en sang, «I will survive» her i sted, så det var litt det som gikk rundt oppe i hodet mitt og, sa Andreas Stjernen etter mandagens kvalifiseringsrunde i Raw Air på Lillehammer.

Veteranen fløy ned til 136,5 meter og ble nummer seks.

En etterlengtet opptur for trønderen som har hatt en negativ kurve etter fallet i Lahti. Ett fall han ikke har hatt lyst til å se selv, før nå. NRK har nå fått tilgang til videoen.

Se fallet i vinduet øverst

– Jeg må være ærlig og si at jeg har vært litt redd, det er bra å si det, da vet man det selv i alle fall. Da går det an å jobbe litt med det, sier Stjernen.

– Jeg føler ikke at jeg har kontroll

Under ett av kvalifiseringshoppene i Finland, gikk det galt. Stjernen forsvant ut fra hoppkanten, og kort tid senere forsvant den ene skien ned i en dupp. Trønderen ble kastet rundt og deiset i bakken.

FRYKT: Andreas Stjernen har kjent på redselen etter fallet i Lahti. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Etter mandagens hopping i Lillehammer, snakket hopperen om vind, både i bakken og i hodet.

– Det er på grunn av min egen hopping, jeg føler ikke at jeg har kontroll. Da er det ikke enklere med vind, forteller Stjernen.

Etter den oppløftende sjetteplassen, var det en lettet Stjernen som hadde fått litt mer skikk på hopping og hode.

– Nå var det fremgang, det hjalp for hodet mitt at vinden løyet, så jeg fikk terpet ordentlig teknikk og fikk til å trøkket til litt mer, sier Stjernen.

– Jo eldre man blir, desto mer begynner man å tenke

Også landslagstrener Alexander Stöckl vedgår at Stjernens hopping etter Lahti ikke har vært den beste, og at det kan virke som veteranen har litt for stor respekt.

BEDRING: Alexander Stöckl ser bedring i Stjernens hopping. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg tror det er første gang han har et skikkelig rundkast, som han hadde i Lahti. Det er ganske sent i karrieren, han er ikke den yngste lengre. Jo eldre man blir, desto mer begynner man å tenke, og da er det lett at man får litt stor respekt, sier Stöckl.

Samtidig så østerrikeren i likhet med Stjernen, en klar forbedring i hoppet på Lillehammer.

– Det sitter nok litt i bakhodet, men han har klart å nærme seg det som er vanlig. Nå er han stabil ut hoppet og begynner å være litt mer offensiv. Det viste han nå i kvalik-hoppet. Han fikk tilsvarende forhold, litt hjelp av luft i bakken, og da får han til et ordentlig hopp. Da ser vi Stjernen fly som han vanligvis gjør, konstaterer landslagstreneren.