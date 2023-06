Skrekkfall for Granerud: Advarte mot utstyrsendring – så smalt han i bakken

– Jeg husker at høyreskien min forsvant, så kan jeg ikke huske å ha rutsjet nedover bakken. Jeg vet ikke om det var adrenalinet som gjorde at det gikk i svart eller om hodet bare svartnet, forteller Granerud til NRK.

Hinkende ned trappen på krykker, men med et smil om munnen, møter fjorårets sammenlagtvinner i verdenscupen NRK på Lillehammer.

Egentlig skulle han dyttet ifra bommen på toppen av Lysgårdsbakken, og svevd nedover OL-anlegget. Slik han gjorde tirsdag, før det gikk galt.

SKADET: Granerud møtte NRK på krykker etter fallet på trening. Foto: Frode Søreide / NRK

– Det er skummelt når det skjer, når en utøver går rundt på den måten. Det smalt ordentlig da han landet på kulen og skled utfor. Man håper bare at han reiser seg og går for egen maskin, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

– Det blir farligere

Dagen derpå kan Granerud konstatere at han «bare» er forslått.

– Det var veldig godt å høre at det ikke er noe brudd, at jeg bare er mørbanka. Det går ganske fort over.

Men selv om han ser lyst på det hele, er 27-åringen også alvorlig. For allerede før han fallet, ropte han varsko:

– Det blir farligere å hoppe langt. Vi må ha mer fart, gå høyere og lande hardere. For de samme lengdene. Det er jeg ikke kjempefornøyd med. Jeg vil ha det så trygt som mulig for min egen del, så jeg kan hoppe flest mulig hopp, sa Granerud tirsdag.

SKEPTISK: Halvor Egner Granerud, før han falt tirsdag, er skeptisk til de nye hoppdressene. Foto: Terje Haugnes / NRK

Det Granerud siktet til er en regelendring som påvirker hoppdressene de bruker. De skal nå være trangere, og mindre. Blant annet vil skrittsømmen krympe med tre centimeter fra tidligere reglement.

Kort oppsummert betyr det mindre bæreflate for hopperne. Mindre bæreflate betyr høyere fart og høyere svev, for samme lengder som tidligere. Den nye regelen er innført blant annet på grunn av lange svev, og begrensninger i hvor lav farten kan bli for å motvirke det.

– En utfordring

Landslagssjef Stöckl er klar på at de nye reglene er en utfordring, og mener også det må ta noe av skylden for Graneruds uhell.

– For Halvor sin del, så er nok kombinasjonen av å ha mindre dress, mindre bæreflate, og mindre innlegg i skoene som sørger for kontakt med skiene, litt krevende. Han overtroterte fra hoppet, fikk litt for mye energi fremover. Da er det ingenting som fanger opp eller kompenserer for det. Det er nok en utfordring, sier Stöckl om elevens fall.

NYTT: Landslagssjef Alexander Stöckl er klar på at det er krevende med nytt utstyr. Foto: Terje Pedersen / NTB

Granerud selv vil ikke legg all skylden på det nye utstyret, men er klar på at han har en vei å gå før sesongstart.

– Det må jobbes ganske bra teknisk gjennom sommeren, om jeg skal klare å få til noe til vinteren, sier Granerud og legger til:

– Jeg må lære meg å hoppe litt på nytt. Den hoppingen jeg har drevet med, som var best i verden forrige sesong, vil ikke være best i verden neste sesong.