Skreiv draumen i leire – ni år seinare gjekk han i oppfylling

– Eg fann fram ein gammal leirklump for litt sidan som han hadde laga under eit prosjekt på barneskulen. Der hadde han skrive inn namnet hans under NHL, så sa han heilt bestemt til meg at han ein dag skulle spele i NHL, fortel Tone Bjørgvik.

Denne veka vart det stadfesta at sonen Ole Bjørgvik Holm hadde skrive den første NHL-kontrakten sin med Columbus Blue Jackets.

I fjor vart han den 22. nordmannen som klarte å komme gjennom det ekstremt tronge nålauget det er å bli draftet av eit NHL-lag.

Derfrå hadde han tre år på seg til å overtyde Blue Jackets om at han var god nok til å få ein plass i troppen, men eitt år seinare er altså signaturen allereie sett på den gjæve kontrakten.

KLARE MÅL: Allereie på barneskulen hadde Holm klart for seg at han skulle bli NHL-spelar. Foto: Privat

– Dette er veldig spesielt for meg. Samtalane eg har hatt med dei det siste året har vore gode, men ein kan ikkje vere heilt sikker før det faktisk skjer, seier Noregs nye NHL-proff til NRK.

Sneik seg ut frå skulen

Dei som har jobba tett med han gjennom karrieren er samde om kvifor han allereie i ein alder av 19 år har komme seg til den største ishockeyligaen i verda.

Enorme fysiske føresetnader og ein heilt ekstrem treningsvilje er skildringar som går igjen.

– Eg har vore i nokre foreldresamtalar der eg fekk vite at han hadde snike seg ut frå skulen for å dra på trening. Det har vore så mykje trening på ulike lag og åleine at eg har måtta setje ned foten nokre gonger, seier mamma Tone og humrar.

– Allereie som 16-åring hadde han innstillinga til ein toppidrettsutøvar. Han stod opp tidleg om morgonen og hadde unnagjort ei heil økt før resten kom på isen, fortel Rune Molberg som trena Holm før han flytta til USA då han var 16 år.

Sjølv er Holm heilt sikker på at det er alle timane på isen, i treningsstudio og i hagen til foreldra som har teke han dit han er i dag.

TIDLEG UTE: Manglerud-guten stod på skøyter før han hadde lært seg å gå. Foto: Privat

– Dei som kjenner meg vil nok seie at eg er ein treningsnerd. Men eg har alltid vore overtydd om at viss eg trenar mest, så blir eg best, seier han.

I fotspora til «Shampo»

Holm følgjer i fotspora til to av nordmennene med flest kampar i den beste ishockeyligaen i verda. Ole-Kristian Tollefsen vart draftet av same klubb i 2002, medan Espen «Shampo» Knutsen spelte store delar av NHL-karrieren sin i Blue Jackets.

Knutsen er trygg på at klubben frå Ohio, aust i USA, er ein perfekt stad for Holm akkurat no.

– Eg trur klubben passar han bra. Det er ein fin by. Ein har mest fokus på hockey, for det er ikkje så mange andre freistingar i den byen. Det er ein klubb som tek godt vare på spelarane som kjem. Det er som ein liten familie der borte, seier «Shampo».

Den norske ishockeylegenda vart først draftet av Hartford Whalers i 1990, men fekk ikkje NHL-debuten før i 1997, då for Anaheim Ducks.

Han veit difor det meste om kva som ventar Holm framover. Og Knutsen er ikkje i tvil om at det vil krevje mykje av ungguten framover.

– Han har valt den aller tøffaste vegen. No skal han inn i eit ungt AHL-lag der alle kjempar om dei få plassane som dukkar opp på a-laget i tida framover. Han kan ikkje stå med hua i handa no, for han er nøydd til å vise seg fram, seier Knutsen.

TØFF VEG: Holm har framleis mykje jobb framfor seg før han blir ein del av laget til Blue Jackets. Først må han vise seg fram på farmarlaga til NHL-klubben. Foto: Ric Kruszynski

For ung for AHL

Holm er ikkje usamd med Knutsen om at vegen kjem til å bli både krevjande og mest sannsynleg lang.

– Det blir definitivt utfordrande, men det er ikkje berre ulemper ved å gå denne vegen heller. Ein blir veldig vant til settingen, og ein lærer mykje av å konkurrere mot spelarar som er i akkurat same situasjon som meg, seier Holm.

Nokon debut i NHL kommande sesong blir det neppe. Faktisk er Holm for ung til å spele for farmarlaget Cleveland Monsters i AHL òg. Dermed kjem kamptilværet til å bli i Mississauga Steelheads, som spelar i ein av dei tre store juniorligaene i Canada.

Holm påpeikar uansett at Columbus Blue Jackets er i ein fase der dei skal byggje opp laget på nytt, noko som kan gje han sjansen fortare enn han hadde fått i andre klubbar.

– No er alt opp til meg. Eg tør ikkje å seie når eg håpar å få debuten, men eg kjem til å gjere alt for å overtyde dei om at eg fortener det.