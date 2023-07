Skreddersyr superløp for Ingebrigtsen – ekspert spekulerer i verdensrekord

– Jeg tror man kan ha det kjekt i morgen, gliste Jakob Ingebrigtsen da NRK traff ham på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

For det har lenge blitt hvisket om at søndagens Diamond League-løp på 1500 meter i Chorzów i regionen Schleisen i Polen kan bli helt spesielt.

14. juli 1998 løp Hicham El Guerrouj 1500 meter på 3.26,00 i Roma. Fredag var verdensrekorden 25 år gammel. Nå er spørsmålet hvor mye eldre den blir.

Jakob Ingebrigtsen har vunnet hvert løp han har stilt opp i denne sesongen, men hver gang er det 22-åringen som har måttet gjøre det meste av drajobben selv. Så også da han satte ny europarekord på 3.27,95 under Bislett Games.

Nordmannen har etterlyst konkurrenter som faktisk løper for å vinne. Og da hele åtte løpere kom i mål på under 3,30 på 1500-meteren på Bislett, ble «haren» Jakob gitt mye av æren.

Søndag ettermiddag er rollene snudd om.

I FRONT: Slik er vi vant til å se Jakob Ingebrigtsen. Foran alle, i store deler av løpet. Søndag slipper han drajobben. Foto: FADEL SENNA / AFP

Skreddersydd opplegg

I kulissene er det blitt ordnet et skreddersydd opplegg for Ingebrigtsen, hvor meriterte løpere skal gjøre drajobben for den norske stjernen.

– Jeg tror vi har en av verdens beste løpere som hare. Det har vært litt planlegging for å prøve å få løpet i morgen til å bli så bra som mulig, forteller han.

Frem til 1200 meter er han blitt lovet at Stewart McSweyn, en av Ingebrigtsens konkurrenter gjennom mange år, skal lose ham rundt på det blå underlaget på Stadion Śląski.

HARE: Stewart McSweyn kjemper vanligvis om seieren mot Jakob Ingebrigtsen. Nå skal han hjelpe nordmannen til å vinne – og gjerne på rekordraskt vis. Foto: NTB

McSweyn, som får med to harer til på jobben, var inntil nylig australsk rekordholder på 1500 meter med tiden 3,29.51.

Det tilhører sjeldenhetene at løpere av det kaliberet tar en for laget og gjør drittjobben for andre.

– For hver meter ekstra jeg har hare, er det en ganske stor bonus. Hvis vi klarer å komme oss til at én runde gjenstår og jeg fortsatt har en person foran meg, så hadde det vært veldig bra, sier Ingebrigtsen.

Slik blir rekordopplegget Ekspander/minimer faktaboks Ifølge de offisielle hjemmesidene er det satt mål om en sluttid på 3,27.00. Disse harene skal hjelpe Jakob Ingebrigtsen på veien mot ny rekord: Mounir Akbache: 37-åringen fra Frankrike var også hare på 1500 meter under Bislett Games. Pers på 1,49.55 på 800 meter.

Erik Sowinski: Profesjonell hare, trukket frem som en av de beste til jobben av New York Times tidligere i år. Pers på 1,44.58 på 800 meter.

Stewart McSweyn: En av verdens beste på 1500 meter. Det blir australierens jobb å dra Ingebrigtsen tettest mulig målstreken på raskest mulig vis. Harene skal etter planen passere 800 meter på 1,50.5 og 1000 meter på 2,18.0. Under Ingebrigtsens hittil raskeste løp på 1500 meter passerte han de samme distansene på henholdsvis 1,51.9 og 2,19.2.

Kan han true verdensrekorden?

Sluttiden er satt til 3,27.00, men mye kan skje.

Ingebrigtsen nevner at verdensrekordholder Hicham El Guerrouj hadde hare frem til én runde gjensto da han løp historiske 3,26.00. Samtidig dysser han ned forventningene om at den utrolige rekorden fra 1998 kan overgås.

– Det er åpenbart en verdensrekord som alle drømmer om å slå. Samtidig er jeg fortsatt ikke i den formen hvor jeg kan utfordre den, mener han.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror at Ingebrigtsen ikke ønsker å gå for høyt ut.

– Jeg tror de prøver å komme til 1100 meter på en fart som gjør at det er mulig. Så er det opp til han om han har en kjempedag og supergode bein, om han går for det.

REKORDMANN: Her jubler El Guerrouj etter å ha satt verdensrekord på 1500 meter i 1998. Foto: AP

Rodal nevner at Ingebrigtsen knuste Daniel Komens verdensrekord på to engelske mil tidligere denne sesongen.

Underveis i løpet hadde han en passering ikke langt bak samme Komens verdensrekord på 3000 meter – en rekord som regnes som svært tøff å slå.

– 3,26 er også unik, blir det sagt, men Jakob er unik og har en egen evne til å forberede seg godt. Derfor ser jeg ikke bort ifra at han er nervepirrende nærme verdensrekorden, spår Rodal.

Jakob Ingebrigtsen utendørs i 2023 Ekspander/minimer faktaboks Diamond League i Rabat Seier med tiden 3.32,59 minutter på 1500 meter. Diamond League i Paris, 9. juni Seier med tiden 7.54,10 minutter på to engelske miles. Bestenotering i verden. Øvelsen er ikke en del av det offisielle Diamond League-programmet. Ingebrigtsens splittid ved 3000 meter på 7.24,00 minutter ga også europeisk rekord på den distansen. Diamond League i Oslo, 15. juni Seier med tiden 3.27,95 minutter på 1500 meter. Europeisk rekord. Diamond League i Lausanne, 30. juni Seier med tiden 3.28,72 minutter på 1500 meter.

Vil «optimalisere absolutt alt»

Sesongbeste for McSweyn er 3,32.85, satt i Lausanne. Da løp australieren de første 1200 meterne på 2,48.6. Skal han dra Ingebrigtsen inn til historiske tider, må det gires opp et hakk eller to.

Ifølge Ingebrigtsen er McSweyn i stigende form, og at målet denne gangen er rundt 2,46 minutter på de første 1200 meterne.

– Jeg har troen på at det kan lønne seg å gjøre den investeringen. Det er jo første gang jeg har en såpass god hare. Det gjenstår å se, men jeg tror det kan utgjøre en liten forskjell, spår han.

EKSPERT: Vebjørn Rodal følger friidretten tett for NRK. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er ingen tvil: det skal gå fort på søndag. Men mot slutten må det norske håpet gjøre jobben selv.

– Hva kan han klare å presse ut om løpsopplegget har fungert perfekt?

– Det store målet er selvfølgelig å se hvor fort jeg kan springe akkurat nå. Det er nok ikke 3,26, men jeg vil benytte denne muligheten her til å se hvor god jeg er akkurat nå og prøve å optimalisere absolutt alt. Og forhåpentligvis treffe ganske bra, forteller han.

– Han har med McSweyn for at det skal gå fort. Åpningen er såpass tøff, at de prøver på verdensrekord hvis det gå, spår Rodal.

Analyserte rekordløp: Fant muligheter

I forberedelsene har han analysert rekordløpet på Bislett Games i Oslo. Hvor kan han tyne ut enda mer av det topptrimmede maskineriet?

Sluttiden ble 3,27.95 – ny europarekord og ny personlig rekord. I analysen har han funnet ut at det er mest å hente i starten av løpet.

– En av de største feilene er kanskje at jeg de første 300 meterne passerer ganske bra, men i løpet av de 300 første går jeg veldig opp og ned i fart før det stabiliserer seg.

I stedet for å komme seg rett inn til lista, hvor veien er kortest, måtte han kjempe seg rundt hele det store feltet og bremse litt for å plassere seg riktig.

– Hvis man klarer å ikke gjøre det, og får en billig reise allerede på første runde – tror jeg man har spart inn bitte litt bare der, forteller han.

I Chorzów er passeringene på 800 og 1000 meter satt til over sekunder raskere enn rekordløpet fra Bislett.

Sendte farevarsel: «Alarm!»

Lørdag ble det sendt ut varmevarsel til alle som oppholdt seg i Schleisen. «Alarm! I dag stiger temperaturen over 30 grader. Hold deg i skyggen. Unngå sollys, fysiske anstrengelser og dehydrering. Ring 112 om du føler deg uvel», het det i meldingen.

Søndag er varmen den samme, uten at det skaper bekymrer en som skal løpe råfort i 1500 meter.

– Jeg flirte litt da jeg så den varslinga på mobilen selv. Et par og tretti grader må jo være helt perfekt for å løpe fort på 1500 meter. Fuktig og varm luft har litt mindre tetthet, sier Ingebrigtsen, som krysser fingrene for at det kan skape enda mindre luftmotstand.

HER SKJER DET: Stadion Slaski i Schleisen rommer over 50 000 mennesker.

Stevnet i Schleisen arrangers kalles «Kamila Skolimowska Memorial» – til minne om sleggekasteren som gikk bort som følge av lungeemboli i 2009.

Flere norske stjerner er klare til å prestere foran 25 000 entusiastiske polakker. Eivind Henriksen skal kaste slegge, Sondre Guttormsen er klar med staven, mens Sigrid Borge stiller i spyd.