– Eg spring for å vinne, det gjer ingen andre, seier Jakob Ingebrigtsen til NRK med eit smil om munnen.

22-åringen har ikkje berre heva botnnivået denne sesongen, men han har sett ny personleg rekord på 1500 meter med 3.27,95 og bestenotering i verda på to engelske mil. Spørsmålet NRK stiller handlar om kva som skil han frå konkurrentane. Han utdjupar:

– Eg synest at ein gjerne skulle grave litt i kvifor ein er her. Eg er her for å konkurrere. Det er det eg synest er kjekkast, det er derfor eg trener. For å konkurrere mot dei beste løparane i verda, seier Ingebrigtsen – som har parkert motstanden gong etter gong:

– Å springe i front frå start til slutt, er ikkje det eg synest er kjekkast. Då konkurrerer eg mot meg sjølv, det kan eg like gjerne gjere heime, seier Ingebrigtsen, som akkurat nå ladar opp til VM i høgda i sveitsiske St. Moritz.

RÅTT PARTI: Jakob Ingebrigtsen kryssa målstreken i Lausanne til seier, medan Lamecha Girma og Josh Kerr gjorde opp om 2.-plassen. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Utklassar konkurrentane

Før Ingebrigtsens sesongopning i Rabat vart det snakka om duellen mot Yared Nuguse, amerikanaren som sette nasjonal rekord på mile og 3000 meter innandørs. Nordmannen var nådelaus på oppløpssida.

Under Bislett Games sneik ni løparar seg under 3.30 minutt for første gong nokosinne, men endå ein gong vann 22-åringen frå Sandnes med klar margin. Då i konkurranse mot meritterte meisterskapsløparar som Mohamed Katir og Timothy Cheruiyot.

– Eg trur ein legg merke til dei som vil vinne, og ikkje dei som ikkje bryr seg om å vinne. Det er mykje mentalt. Eg legg ikkje skjul på at eg er her for å gjere mitt beste og komme først til mål, så skal eg gjere mitt beste for at det skjer, seier Ingebrigtsen til NRK.

Feltet i Lausanne var hakket svakare enn det i Oslo, men både OL-bronsevinnar Josh Kerr og Lameche Girma, som nyleg sette verdsrekord på 3000 meter hinder, prøvde å henge på Ingebrigtsen. Ingen av dei heldt heilt inn. Nordmannen vann overbevisande på si fjerde raskaste tid nokosinne.

Kerr: – Eg har ein vinnars hjarte

Kerr rynkar på nasen av Ingebrigtsens utsegn om at det ikkje blir sprunge for å vinne.

– Han kan seie det han vil. Han har vunne alle desse løpa. Eg vil berre utfordre han. Eg var ikkje sterk nok i dag, men eg hang på han til dei siste 100 meterane, som er lengre enn eg har vore med i det siste, seier Kerr, som kom inn som nummer tre på 3.29,64.

– Det er framgang for meg, og eg fokuserer først og fremst på å prestere så godt som mogleg og bekymrar meg eigentleg ikkje for nokon andre. Eg har vunne ein god del løp og dette er det siste nivået eg ikkje har vunne på enno. Eg har hjarta til ein vinnar og ein tankesettet til ein vinnar, så eg er sikker på at eg vil komme sigrande ut i løpet av karrieren.

DELTE PALLEN I TOKYO: Josh Kerr tok bronsen då Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull i 2021. Timothy Cheruiyot vart sølvvinnar. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Skotten meiner det er noko heilt anna når det skal springast meisterskap. Presset er større, det er fleire taktiske grep og tøffare å prestere etter to tidlegare løp.

– Han har enorm respekt i feltet

Jakob Ingebrigtsen tok VM-sølv på 1500 meter og VM-gull på 5000 meter førre sesong, før han sprang inn til EM-gull på begge distansane i München. Overmannen frå Eugene, Jake Wightman, mistar VM med skade i år. Han har dermed slått alle dei antatte sterkaste gullkandidatane inneverande sesong.

NRK-ekspert Vebjørn Rodal flirer litt av utspelet til 22-åringen frå Sandnes. OL-meisteren på 800 meter frå 1996 meiner Ingebrigtsen sjølv har sett seg i den situasjonen:

– Han er verdas beste på 1500 meter, han er verdsmeister på 5000 meter og har ei fersk verdsbestenotering på to engelske mil. Han har ein enorm respekt i resten av feltet. Det blir nok oppfatta for mange av konkurrentane som rein utopi å slå han, seier Rodal.

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

PS! Jakob Ingebrigtsens neste stemne er Diamond League i Silesia, den 16. juli. Nordmannen har varsla at planen er at det skal gå fort. Jakta på Hicham el Guerroujs verdsrekord, 3.26,00 minutt på 1500 meter, kan du følgje på NRK 1.