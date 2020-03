Skiforbundet med millionavtale – men utøverne mister stipendene

Den ferske hovedsponsoravtalen kommer i en tid der det er full krise i Norges Skiforbunds økonomi og der sponsormarkedet er svært vanskelig på grunn av korona-epidemien.

– I dagens situasjon er det avgjørende for å drifte på toppnivå som nå. Det er ikke bare en vesentlig bidragsyter, men ekstremt viktig, i hele totalen, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK, og fortsetter:

– Vi måtte gjort store strukturelle endringer hvis ikke denne hovedsponsoravtalen hadde kommet på plass.

Endringene uten en rykende fersk hovedsponsoravtale ville alle i langrenn fått merke. Bjervig forteller at de enkelt sagt måtte begynt «å ta ned» det som ville vært minst skadelig for driften. Både på elite- og rekrutteringsnivå. Som utdanning og kurs for bredden.

Grenen langrenn hadde vært nødt til å krympe landslagene ytterligere, hatt enda færre samlinger enn tenkt, og slanket støtteapparat med trenere og smøreteam, samt administrasjon.

KAN SMILE: Norges Skiforbund og utøverne kan smile for en ny, svært viktig millionavtale for langrenn. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Stipend forsvinner – må selge reklame

Men nå reddes i det minste en del.

Den nye avtalen har en varighet på to år og gjelder fra 1. mai 2020. Partene opplyser at rammen er på 10 millioner kroner i året. Bjervig sier at avtalen gir arbeidsro og at langrenn endelig så smått kan fokusere mer på det de driver med.

Årsbeløpet er likevel fem millioner mindre enn sist avtaleperiode. I det ligger det blant annet at stipender forsvinner og at utøverne selv må selge sin egen reklame.

– VIKTIG AVTALE: Sier langrennssjef Espen Bjervig (foran i midten), her omkranset av det norske laget under Tour de Ski denne sesongen. Foto: Terje Pedersen

Banken har nemlig tidligere har sørget for at hver enkelt utøver på langrennslandslaget har fått cirka 120.000 kroner i året. For noen er det en liten sum. For andre mindre profilerte og meritterte utøvere har det vært sårt tiltrengte midler gjennom sesongen.

I avtalen som er mindre verdt enn den forrige, får hovedsponsoren mindre logoeksponering. Det betyr at bankens merke fortsatt vil være på lue og pannebånd. Men borte fra det meste av bekledning. Den merkeplasseringen får nå utøveren til egen disposisjon der de kan «selge merket» til en egen privat sponsor.

Må hente inn «tapt inntekt» selv

Dermed må de selv rett ut i et marked som antas å være svært vanskelig.

Langrennssjef Bjervig er klar over både opp- og nedsider over en slik modell. Han går også langt i antyde at det er form for forsøksprosjekt.

– De får mulighet til å hente inn de tapte «stipendinntektene» ved å gå ut og selge selv. Nå er det kanskje ikke den beste timingen slik markedet er nå. Men jeg tror utøverne har en sterk forankring spesielt lokalt. I tillegg kan også klubbene til utøverne få mulighet til å bruke sine sponsorater på utøverne. Det er også noe som er etterspurt, sier Bjervig – og legger til:

– Men er det utøvere som sliter med å hente inn sponsorer, så får vi se hva vi i Skiforbundet kan bistå med.

SPONSORSJEF: Stein Bugge i Sparebank1. Foto: Sparebank1

Gjorde avtale i krisetid

Sponsorsjef i banken, Stein Bugge, forteller at partene gjenopptok samtalene i midten av februar. Han sier samtalene bar frukter.

Blant annet fortsetter en rekke tiltak der bredde og elite går hånd i hånd, som «byttehelgen» og «utetimen». Der har de største profilene bidratt, mens Bugge forteller at det kan bli enda flere prosjekter som involverer ski-profilene i fremtiden.

– Vi svikter ikke når det er motbakke. Da er det enda viktigere for oss å være med, sier Bugge, når NRK spør hvordan det er å signere en millionavtale midt i korona-epidemien som gjør sitt solide innhugg i norsk økonomi.

Han legger til:

– Det er ikke uten grunn at langrenn er vår ubestridte nasjonalsport. Vi opplever at skiheltene er gode rollemodeller. Barn og voksne bli inspirert av dem. Det passer veldig godt med der vi står.