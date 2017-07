Det så skummelt ut for den personlige rekorden til Karoline Bjerkeli Grøvdal før oppløpet på kveldens 3000 meter under Diamond League i Monaco.

Etter en fantastisk sluttspurt viste 27-åringen at hun har det i seg.

Den gamle rekorden hennes på distansen lød 8.39,47 og ble tatt i Monaco for ett år og seks dager siden. Da Bjerkeli Grøvdal tikket inn i mål i Monaco i dag, slo hun den med cirka to sekunder.

Tiden 8.37,58 holdt bare til en tiendeplass, men det ble altså rekord.

– Det var godt. «Pers» er jeg kjempefornøyd med. Jeg har trent masse i St. Moritz, og på en sånn dag rett etter høyden er jeg kjempefornøyd, sier Bjerkeli Grøvdal til NRK etter løpet.

– God bekreftelse

Hun forteller at hun i fjor, da hun tok den forrige rekorden, hadde en «helt sjuk dag», og er svært glad for å være enda bedre i dag.

– Herregud, å slå pers ut fra mitt aller beste løp i fjor ... Nå var det mer på det jevne, men likevel sykt mye fortere. Det er en god bekreftelse på at formen er der, sier hun.

Og det var nok godt å kjenne på den følelsen for 27-åringen, som har slitt med en strekkskade i år, og droppet Bislett Games i juni i siste liten. Før kveldens løp hadde hun et håp om å slå rekorden sin, og synes det smakte ekstra godt å løpe fort i dag.

– Optimal periode

– Grunnivået mitt er bedre nå, uten at jeg føler meg sjukt bra. Det er veldig godt for selvtilliten, og det er godt å være i gang igjen. Denne perioden her har vært veldig optimal med tanke på VM.

Nå gjør Bjerkeli Grøvdal de aller siste forberedelsene til VM, der hun skal løpe 1500 og 5000 meter.

– Jeg tror 5000 meter blir den beste. Men det kan hende jeg overrasker på 1500 meteren. Finale er en drøm. På 1500 meter kan alt skje i et mesterskap, jeg gleder meg til utfordringen og skal bruke den godt.

Hellen Obiri vant da hun kom i mål på 8.23,14, noe som er årsbeste i verden. Beatrice Chepkoech ble nummer to, Laura Muir nummer tre.