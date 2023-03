Skaanes tok sensasjonelt gull etter «marerittsesong»: – Jeg har vært så lei meg

– Det var artig. Jeg har vært så lei meg i det siste, for det har vært en veldig tung sesong. Det er veldig artig at det går bedre, og jeg vet at jeg kan gå på ski når ting funker, sier Skaanes til NRK etter å ha gjennomført løpet.

Etter hvert ble det klart at NM-gullet trolig stod mellom nevnte Skaanes og verdenscupvinner Tiril Udnes Weng på fem kilometer klassisk. Men sistnevnte klarte ikke å hamle opp med 26-åringen, og dermed stakk Skaanes av med en noe overraskende seier i NM på Tolga.

– Det unner jeg henne veldig. Hun har ikke hatt sesongen hun håpet på, så at hun tar NM-gull er veldig bra, sier Udnes Weng om sin konkurrent.

ROSER VINNEREN: Tiril Udnes Weng Foto: Terje Bendiksby / NTB

Rammet hardt av korona

Skaanes har hatt en trøblete sesong, der hun pådro seg koronaviruset like etter å ha gått sesongens første renn på Beitostølen. Det tok lang tid før hun konkurrerte igjen, og klarte ikke å hente seg inn før VM i Planica.

Hun forteller at koronaviruset traff henne hardt.

– Det var en ganske hard trøkk. Jeg måtte bare være tålmodig og jobbe meg opp igjen. Det har vært en tøff vei tilbake, sier NM-gullvinneren.

Hun legger til at hun var syk i to uker, og at det tok rundt en måned før hun kunne trene som normalt igjen.

– Det har vært tøft. Jeg hadde forhåpninger før sesongstart, men så har avslagene kommet i fleisen gang på gang. Det har vært tøft å stå i det, innrømmer norgesmesteren.

Nå fikk hun altså en etterlengtet opptur, med et meget sterkt NM-gull – hennes første i karrieren.

UTKLASSING: Etter en lengre sykdomsperiode utklasset Marte Skaanes konkurrentene på femkilometeren. Foto: Heiko Junge / NTB

Avslører tøffe samtaler

Hun innrømmer at hun begynte å tvile på seg selv i starten av året.

– Jeg har vært fryktelig lei. Mamma og pappa har fått noen kjipe samtaler de siste månedene, forteller gullvinneren.

Hun utdyper, og forteller at de nærmeste har måttet tåle mye den siste tiden.

– Mamma og pappa har måttet tåle mye dritt og frustrasjon fra meg. Samboer har måttet tåle litt dritt han også. Så takk til dem, for at de minnet meg på at jeg fortsatt kan gå fort på ski og at jeg bare hadde en dårlig start, sier Skaanes.

På et tidspunkt, nærmere bestemt i februar, var det så ille at hun ville gi opp:

– Da ringte jeg pappa og lurte på om det var verdt å holde på med, når man bare blir syk én gang og så ryker en hel sesong på en sykdomsrunde fordi du ikke er med fra start. Da var han slik: «Du må huske at livet etter ski har mye å by på det også». Så fikk jeg sove på det og så bare: «Fy fader, jeg er ikke ferdig».

BLID: Skaanes kunne juble etter at Tiril Udnes Weng ikke klarte å matche tiden til sin konkurrent.

– Det er jo ikke så lenge siden?

– Nei, det er ikke det. Det var et svakt øyeblikk da ting butta litt imot, sier Skaanes.

Vinterens sesong er Skaanes' første på landslaget. Landslagstrener Sjur Ole Svarstad kan ikke garantere Skaanes en plass på elitelandslaget også neste sesong.

– Vi skal gjøre noen krevende vurderinger med tanke på elitelaget neste sesong. Men det er luksusproblem, sier han.

– Jeg skjønner at Marte har vært langt nede, men så slår hun så bra tilbake i dag. Det er veldig kjekt, sier Svarstad.

– Hun har vært skikkelig nede

Hennes far og tidligere langrennsprofil Øyvind Skaanes er naturligvis veldig fornøyd med datterens NM-gull.

– Akkurat nå føles det veldig godt, for hun har vært skikkelig nede. Det gjør litt for henne dette her, for det har vært litt nedturer, sier pappa Skaanes til NRK.

PAPPA: Øyvind Skaanes tok VM-gull på stafett i 1991 og ble norgesmester på femmila året før. Her er et portrett fra 1992. Foto: Jon Eeg / NTB

Norgesmesteren på sprint, Kristine Stavås Skistad, gikk med tidlig startnummer og satte standarden høyt. Måltiden hennes slet flere gode løpere med å slå, men etter hvert kom de største kanonene, og Stavås klarte ikke å ta pallplass.

Udnes Weng fikk det også tøft mot slutten, men klarte akkurat å kapre bronsen. Sølvet gikk til Margrethe Bergane, 16,4 sekunder bak Skaanes. 17 år gamle Milla Grosberghaugen Andreassen imponerte også stort med sin fjerdeplass.