I den første verdenscuphelgen på amerikansk jord på 23 år, var det nettopp 23 år gamle Gus Schumacher som tok sin første verdenscupseier noensinne.

– Det at alle er her gjør at det føles som det representerer noe større. Tusen takk alle sammen som har kommet hit.

– Det er større ting i vente, og dette er den første av mange, sier han gråtkvalt etter 10-kilometeren med fri teknikk.

Vinneren ble intervjuet av FIS i et intervju som gikk på storskjermen på stadion:

– Tusen takk, Minneapolis!

Schumacher ropte nærmest inn i mikrofonen som en rockestjerne mens han kikket på publikum rundt seg.

– Dette er bedre enn noe jeg kunne ha forestilt meg. Det betyr mye å gjøre det på hjemmebane. Det betyr alt, sier han i Viaplay-intervjuet litt senere.

I TÅRER: Gus Schumacher var i tårer i målområdet da han skjønte han kom til å vinne på amerikansk jord. Foto: TV 3

– Det er helt utrolig. Det er galskap i Minneapolis, utbryter Torgeir Bjørn på NRKs radiosending.

– Det er bare å ta av seg hatten og solbriller og alt som er. Jessie Diggins og de andre løfter Gus Schumacher på gullstol. Var det dette internasjonal langrenn trengte? Dette er rett og slett en sjokkseier.

Amerikaneren har tre gull fra junior-VM, ett individuelt og to i stafett, men han har aldri tronet øverst på pallen i verdenscupsammenheng som senior.

For å sette prestasjonen litt i sammenheng, så har 23-åringen fra Wisconsin følgende resultater i verdenscupen tidligere på samme eller lignende konkurranser:

21, 16, 19, 14, 32, 25, 29, 38, 51, 9, 14 og 35.

– Jeg ble rørt av å se det her. Hvis vi ser bort fra VM og OL, så tror jeg ikke vi har sett et sterkere øyeblikk i verdenscupen noen gang. Det er stort, sier Viaplay-ekspert Hans Christer Holund.

ALDRI VUNNET: Gus Schumacher (23) hadde aldri vunnet et verdenscuprenn. Da det endelig ble arrangert renn på amerikansk jord igjen, gjorde han det helt store. Foto: BILDBYRÅN

– For en enorm skrell dette er, ropte Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug på sending da nordmennene ikke klarte å matche tidene til hjemmehåpet ute i sporet.

Det var elleville scener i målområdet da smilet til 23-åringen ble bredere og bredere mens nordmann etter nordmann gikk i mål med røde tall.

Schumacher tok innersvingen på tre nordmenn: Harald Østberg Amundsen på andreplass, Pål Golberg på tredje - og Johannes Høsflot Klæbo på en fjerdeplass, 6.5 sekunder bak.

Østberg Amundsen virket å unne Schumacher seieren.

– Det er ufattelig. Jeg tenkte jeg skulle spare krutt på runde to og ta Gus på slutten der. Men han har virkelig gjort det helt store på slutten. Det er ufattelig kult at han vinner på hjemmebane, sier han på Viaplay.

– Det er veldig mye sportsånd i de amerikanerne som vi nordmenn kan lære av. Vi er stort sett trauste og kjedelige hele gjengen, supplerer Pål Golberg.

NRK har tidligere snakket med Nathaniel Herz som dekker langrenn i USA tett. Han bekrefter det inntrykket Pål Golberg.

– Vi har ikke en kultur for langrenn. De fleste som bor i USA, bor i byer hvor det ikke er tilgang på langrennsløyper. Tradisjonelt har folk sett på det som en rar idrett hvor man svetter og spiser vafler.

– Det amerikanske landslaget forsøker å redefinere sporten for øyeblikket og gjøre den mer kul.