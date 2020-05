Sjokkovergang for norsk 19-åring – går fra nivå tre i Norge til Arsenal

– Han er klar for Arsenal, ja. Klubben har ikke gjort det offisielt enda, men han har signert for klubben. De gleder seg veldig til å få over George, som de ser på som en spennende spiller, sier Cheikh Diaw, spillerens agent, til NTB.

Lewis er født i Rwanda og startet karrieren i ungdomsavdelingen til Tromsø IL, før ferden gikk videre til Tromsdalen UIL.

– Han er en typisk ving. Kvikk og god én mot én. En spiller det er artig å se på når det klaffer, sier sportslig leder i TUIL, Tomas Heide til NRK.

I fjor sommer ønsket Lewis å avslutte proffkontrakten sin i Tromsdalen.

– Vi ønsker jo å beholde ham, men ville ikke stå i veien for ham, sier Heide.

Lewis gikk videre til Fram Larvik. Den høsten fikk han to kamper for laget i 2. divisjon.

Senest i juni 2019 spilte Lewis for Tromsdalen 2 i 4. divisjon. Nå er han altså klar for den engelske giganten Arsenal.

NRK har vært i kontakt med 19-åringen selv, men han henviser videre til agenten, Cheikh Diaw.

– Planene for George er å trene med U23-laget og etter hvert noe med A-laget. Da han var på prøvespill synes klubben han var så god at han trente med A-laget de siste tre dagene. Klubben ville signere han allerede etter tre treninger, sier Diaw.

NY HJEMMEBANE: Dersom George Lewis gjør tingene sine godt, kan Emirates Stadium i London bli hans nye hjemmebane. Foto: ISABEL INFANTES

Gleder seg

Han legger til at Lewis gleder seg stort til å starte et nytt kapittel i Arsenal.

– George er veldig klar. Han gleder seg utrolig mye og er ekstremt glad.

Agenten forteller at mange klubber var interesserte i Lewis før han var på prøvespill i både Ipswich og Arsenal. Valget falt til slutt på Arsenal.

Men Lewis er ikke den første unggutten fra Tromsø som ender opp i Fotball-England på kort tid.

I mai signerte da 14-år gamle Isak Hansen-Aarøen for Manchester United. og i desember kom nyheten om at Bryan Fiabema (16) har signert for Chelsea.

Chelsea betaler mer enn 3 millioner kroner for talentet Bryan Fiabema. Du trenger javascript for å se video. Chelsea betaler mer enn 3 millioner kroner for talentet Bryan Fiabema.

Inspirerende

Sportslig leder i TUIL, Thomas Heide, sier det er inspirerende for klubbens unge spillere å nå se at George Lewis tar steget ut i den store fotballverdenen.

– Det er et tegn på at vi gjør noe riktig i klubben, sier Heide.

Også sportslig leder i Fram Larvik, Jostein Jensen, synes det er inspirerende at Lewis nå går til en av de største klubbene i England.

– Vi satser hardt på å gi unge spillere en mulighet. Selv om han ikke var så lenge i klubben, har han nok tatt med seg noe herfra. Dette er nok et signal på at vi gjør en del ting riktig, sier Jensen.

– George er liten, kvikk og god på små flater. Han mangler litt på fysikken, men han er iherdig og står veldig på. Det blir spennende å se om han lykkes, fortsetter han.

Hva Tromsdalen og Fram Larvik får igjen for overgangen gjenstår å se. TUIL terminerte unggutten fra kontrakten, før han gikk til Fram Larvik. Og i Fram var han på amatørkontrakt.

– Men det er noe vi må sjekke ut, sier Thomas Heide i TUIL.