Sjokkexit for landslagsstjerne: - Hva er det som skjer?

– Hva er det som skjer med Lotta Udnes Weng? utbrøt NRKs kommentator Torgeir Bjørn da skrellen var et faktum og fortsatte:

– Det er selvfølgelig en stor, stor overraskelse. Det er nesten et sjokk at en av de store favorittene ryker, Bjørn.

Lotta Udnes Weng endte som nummer 34 og er dermed ikke blant de 30 beste som skal gå kvartfinale i sprinten på Beitostølen senere fredag.

– Det er latterlig egentlig, konkluderer Lotta Udnes Weng til NRK etter målgang.

– Det kladda så innmari. Det føltes ut som jeg gikk på stylter. Så trynet jeg inn på oppløpet her også. Da ble jeg kvitt kladdene, så de siste 50 meterne var litt bedre, sier hun videre.

Her blir prologen til Udnes Weng ødelagt Du trenger javascript for å se video.

– Hvordan var det å gå her?

– Det var helt forferdelig. Det var helt umulig å gå på ski. Det er en av de verste opplevelsene jeg har hatt på ski, sier Udnes Weng.

Hun har slitt stort denne sesongen, og befinner seg på 23. plass i verdenscupen.

Hun var likevel regnet å hevde seg i toppen i NM-sprinten, hvor blant annet Kristine Stavås Skistad glimrer sitt fravær.

Dessuten kjørte hun åtte timer fra Trondheim i håp om å hevde seg i toppen på fredagens renn.

– Det føles jo litt forgjeves nå. Men sånn er det, er en utendørsidrett så må bare akseptere det, sier Udnes Weng, som etter planen skal gå stafett på søndag.

Det snødde svært tett på fredagens sprintprolog. Noe som skapte store problemer.

En måtte stoppe helt opp for å fjerne kladdene. En annen falt på grunn av snøen.

– Det er et utfordrende føre her i dag, slår Johaug fast.

Det skilte enormt på ski og tider, og smøreforholdene kunne knapt vært vanskeligere.

Ane Appelkvist Stenseth raskest i prologen Du trenger javascript for å se video.

Anna Appelkvist Stenseth vant prologen. Hun gikk på blanke ski og staket.

Anna Svendsen ble nummer to, 2,7 sekunder bak Svendsen, mens Malin Hoelsveen tok tredjeplassen på prologen.

Også for herrene ble det svært tungt på Beitostølen.

NRKs reporter fulgte Jon Marius Svegårds vei mot mål, men det gikk knapt fremover på oppløpet.

– Jeg tror det er det jævligste skirennet jeg har gått noen gang. Det var et lite feilvalg før start å ikke ta med rubbskiene. Da gikk det som det gikk, sier han.

Under skiene hadde han fire-fem centimeter med tettpakket snø. På veien ble det også et fall og knekt skistav.

– Det gikk greit første del, for der går det an å gå i sporet. Men i første bakken kjente jeg at det begynte å kladde. På toppen sto det helt stilt. Det var rett og slett «styggtungt», forteller Svegård.