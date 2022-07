Sjögren ferdig som landslagssjef: – Naturlig skjebne

«NFF, Martin Sjögren og Anders Jacobson er enige om en avtale som innebærer at de fratrer stillingene som hovedtrener og assistenttrener.», heter det i pressemeldingen.

– Det var ganske naturlig etter dette mesterskapet. Resultat ble ikke som vi hadde håpt og hadde ambisjoner om. Så det er ikke noe uventet. Naturlig skjebne, sier Sjögren til NRK.

Svensken har vært hovedtrener for det norske kvinnelandslaget siden 2016, men etter EM-exiten i England er det altså slutt for 45-åringen. Han har måttet tåle mye kritikk etter det vonde 0-8-nederlaget for England, før det ble 0-1-tap for Østerrike da kun seier var godt nok.

Sjögren og Jacobson overtok landslaget i januar 2017 og forlenget i fjor sine avtaler til og med VM i 2023.

– Sånn er fotballverden nå, og det er fort skjebnen for fotballtrenere, fortsetter svensken.

AVGANG: NFF skal ha tatt initiativ til å avslutte samarbeidet med Sjögren kort tid etter EM-exiten. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vil takke Martin

Under hans første mesterskap i EM i Nederland 2017 røk Norge ut av gruppespillet etter tre tap og null mål. To år senere tok han Norge til kvartfinale i VM i Frankrike 2019.

– Jeg vil takke Martin og Anders for godt samarbeid gjennom mange år. Vi har vært gjennom mye sammen. Endringer og enorm utvikling av kvinnefotballen generelt. Oppturer og nedturer, sier fotballpresident Lise Klaveness i pressemeldingen.

Sjögren har hele veien lagt skjebnen om hans framtid som landslagssjef hos Norges Fotballforbund, og nå er det klart at Sjögren er ferdig.

GA BESKJED: NFF skal ha initiativet til å avslutte samarbeidet med Sjögren og Jacobson. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Når vi likevel nå har tatt initiativet til å avslutte samarbeidet med Martin og Anders så er det et resultat av en bredere og mer langvarig vurdering som vi allerede diskuterte med dem ved forlengelsene av avtalene i fjor. Nemlig at det vil bli for vanskelig for Martin og Anders å lede laget til fremgang gjennom enda en gjenoppreisningsfase hvis det skulle bli realitet etter sommerens EM. Nå står vi her, sier Klaveness videre.

– Uunngåelig

Sjögren sier at han har hatt god dialog med president Klaveness.

– Jeg har hatt gode samtaler med NFF og Lise, og funnet ut at dette var beste løsning. Jeg håper det går bra for Norge i framtiden. Det er mye kompetanse og gode spillere der, så det vil gå fint med Norge – det er jeg sikker på.

Fratredelsen til Sjögren kommer ikke som noe sjokk på NRK-eksperter.

– Det var uunngåelig. Det var helt umulig å fortsette med de svake resultatene, sier Carl-Erik Torp.

KLAR TALE: Thorsnes mener avgangen til Sjögren er naturlig. Foto: Berit Roald / NTB

– Det er en naturlig konsekvens av to dårlige mesterskap. Det hadde vært vanskelig å bygge opp tilliten igjen. Han har mislyktes i to gruppespill, hvor han burde tatt Norge videre med tanke på spillermaterialet, sier Elise Thorsnes.

Trenerjakt

Ada Hegerberg ble ordknapp da NRK spurte om hennes vurdering av landslagssjefens prestasjon i EM forrige uke:

– Nå er ikke tiden eller øyeblikket for å gå inn på detaljene der. Nå er det ekstrem skuffelse, og jeg har ikke noe mer å få frem, skal jeg være helt ærlig, svarer hun.

– Så lenge Martin er trener, har jeg tillit til ham, svarte Caroline Graham Hansen.

Norges Fotballforbund opplyser nå at de er i gang med arbeidet med å ansette nytt trenerteam.

Allerede i starten av september skal Norge møte Belgia og Albania i avgjørende VM-kvalifiseringskamper.