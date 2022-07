Graham Hansen slår tilbake mot Sjögren-kritikk: – Da er det få som har fulgt med

Med flagget på brystet har Graham Hansen over lengre tid hatt utgangspunkt sentralt i banen, mens hun til daglig spiller høyrekant i Barcelona.

Denne rollen fortsatte da en av verdens beste spisser, Ada Hegerberg, kom tilbake på landslaget.

«Norge har to av verdens beste spillere – i sine posisjoner. Det må landslagssjefen ta konsekvensen av», skrev NRK-ekspert Carl-Erik Torp i april.

Flere har ment at Norge ikke får det beste ut av Graham Hansen i denne rollen. Det er hun imidlertid ikke enig i selv.

– Jeg føler Martin har gjort utrolig mye for meg, sier 27-åringen til NRK etter at Østerrike sendte Norge hodestups ut av EM.

SKUFFET: Landslagssjef Martin Sjögren. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Jeg synes det blir veldig feil å vurdere hva han har fått ut av meg ved å bare se på de to siste kampene. Da er det få som har fulgt med de siste fem årene.

Mål om medalje

Graham Hansen spilte kampen med gips på venstre hånd på grunn av et brudd hun pådro seg på trening dagen før.

Barcelona-stjerna var omtrent aldri involvert i spillet mot Østerrike.

– Er dette riktig taktikk for å få det beste ut av deg?

– I dag føler jeg at vi ikke klarer å gjøre noe ut av den første omgangen, men utover i andre omgang føler jeg vi klarer å få litt mer dynamikk i det. Da føler jeg at jeg kommer mye mer til min rett og klarer å være med å skape ting, men det er uansett ikke godt nok det vi leverer i dag som lag, sier Graham Hansen.

Før mesterskapet var landslaget tydelige på at målet var medalje.

Når man teller opp etter siste gruppespillskamp, var Norge langt unna egen målsetting. Nå venter en evaluering.

– Hadde vi sagt at målet var å komme ut av gruppespillet, hadde det vært for lavt, og da vi sa medalje, ble det for høyt. Når man står her med svar i hånd så kan man jo lett påpeke at man har overvurdert seg selv, men vi valgte å være offensive og vi bommet. Sånn er det noen ganger, sier Graham Hansen.

– Har du fortsatt tillit til Sjögren?

– Så lenge Martin er trener, har jeg tillit til ham.

Forstår diskusjonen

Hun understreker at det ikke er opp til henne å vurdere om Sjögren nå bør fortsette som landslagssjef. Det er opp til styret i Norges Fotballforbund med president Lise Klaveness i spissen.

REISER HJEM: Her tusler Caroline Graham Hansen av banen etter å ha gitt fotballpresident Lise Klaveness en klem. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Klaveness var med på TV 2s sending etter kampslutt fredag, men hun kommenterte kort at det var for tidlig å si noe om veien videre.

Sjögren selv ble spurt om han vurderer å trekke seg etter EM-exiten.

– Det er bare en halvtime siden kampen var ferdig, men nei. Jeg har ikke noe godt svar akkurat nå. Jeg er ikke den som gir opp, men jeg forstår diskusjonen, sa Sjögren på pressekonferansen.

Landslagssjefen har kontrakt med fotballforbundet til etter VM i Australia og New Zealand i 2023. I september venter de to siste VM-kvalikkampene mot Belgia og Albania.

– Jeg håper vi klarer å se fremover. Vi må se på hva som ikke fungerte og hva vi ikke fikk til i dette mesterskapet, slik at man kommer seg videre. Videre til VM-kvaliken og til neste mesterskap, sier Graham Hansen.