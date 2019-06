Siste nytt før finalen: Venter med Kane-beslutning

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kveldens helengelske mesterligafinale mellom Mauricio Pochettinos Tottenham og Jürgen Klopps Liverpool nærmer seg med stormskritt.

Fansen fra de to klubbene har allerede inntatt finalebyen Madrid, der kampen skal spilles på Atlético Madrids hjemmebane Estadio Metropolitano i kveld. Ut fra bildene ser det ut som om de er i ferd med å gjøre seg godt markerte også.

VILL FEST: Liverpool-supporterne startet festen tidlig i den spanske hovedstaden i dag. Foto: Juan Medina / Reuters

Kane-dilemma

Men der noen kanskje har fokus mest rettet mot å klamre seg til en spansk barstol, er andre i gang med spekulasjonene om hvilke 22 spillere som vil starte den største fotballkampen i 2019.

I Tottenham-leiren dukker de aller fleste spørsmålene opp rundt England-kaptein Harry Kane.

Superspissen har ikke spilt en tellende kamp på nesten to måneder, etter at han pådro seg en ankelskade i hjemmemøtet med Manchester City i mesterligaens kvartfinale.

25-åringen var med andre ord ikke med verken i det andre oppgjøret mot City, eller i noen av de to semifinalekampene mot Ajax. Nå rapporteres han spilleklar, men spørsmålet er om Pochettino velger en kamprusten Kane eller spillerne som hjalp Tottenham til finale.

Vraker helten?

Brasilianske Lucas Moura, som nærmest på egenhånd senket Ajax med hat-trick etter pause, er sannsynligvis den som vrakes hvis Kane får muligheten.

Spanske Fernando Llorente kan også fort bli vraket, selv om han i likhet med Moura var strålende etter pause borte mot Ajax.

TREMÅLSHELT: Lucas Moura (i midten) ble den store helten da Tottenham sikret finaleplassen på bekostning av Ajax. I kveld kan ha vrakes. Foto: Matthew Childs / Reuters

Pochettino sa følgende om valget fredag:

– Det blir ikke lett når avgjørelsen skal treffes i morgen. Vi har all informasjon og kjenner hver detalj. I jakten på seier kan vi bare bruke elleve spillere om gangen, og det er det vondeste.

Harry Kane er uansett klar, og rangerer åpenbart en mesterligafinale høyere enn fjorårets VM-semifinale med England.

– Alt dette er en eneste drøm, og nå har jeg muligheten til å spille finalen og vinne turneringen jeg alltid har drømt om, sier Kane til Det europeiske fotballforbundets (UEFA) nettsider.

– Dette er utvilsomt det beste øyeblikket i hele min karriere, legger han til.

Tottenhams finaletropp Ekspandér faktaboks Hugo Lloris, Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Heung-Min Son, Harry Winks, Harry Kane, Erik Lamela, Victor Wanyama, Michel Vorm, Eric Dier, Kyle Walker-Peters, Moussa Sissoko, Fernando Llorente, Dele Alli, Juan Foyth, Paulo Gazzaniga, Christian Eriksen, Serge Aurier, Lucas Moura, Ben Davies, Alfie Whiteman, George Marsh, Oliver Skipp.

To andre nøkkelspørsmål med Spurs-øyne er om laget går ut med tre eller fire i det bakre leddet og om Harry Winks, i likhet med navnebror får starte oppgjøret.

Noe som virker relativt sikkert er at Lloris, Trippier, Rose, Alderweireld, Vertonghen, Sissoko, Son, Alli og Eriksen starter.

Keita ute

I Liverpool-leiren er spørsmålene sannsynligvis færre. Det som er sikkert er at midtbaneesset Naby Keita må stå over på grunn av skade. Ellers er det store spørsmålet om Roberto Firmino, som har slitt med skade, får starte.

SEMIFINALEHELT: Divock Origi (t.h.) ble den største helten da Liverpool snudde fra 0-3 til 4-3 i semifinalene mot Barcelona. Foto: Phil Noble / Reuters

Hvis han gjør det blir sannsynligvis semifinalehelten Divock Origi vraket, slik at de røde kan starte med hele sin offensive supertrio, i Firmino, Mohamed Salah og Sadio Mané.

– Han er kampklar, men jeg sier ikke om han starter, sa Klopp fredag.

Tyskeren har tapt seks strake finaler som Liverpool- og Borussia Dortmund-sjef. Det hevder han imidlertid ikke påvirker kveldens match.

SEKS TAP PÅ RAD: Jürgen Klopp har en forferdelig rekke med finaletap bak seg, men holder tilsynelatende motet oppe før kveldens storkamp. Foto: Carl Recine / Reuters

– Jeg er et vanlig menneske. Om jeg satte meg ned og tenkte at alle finaletapene er min skyld og at jeg er en taper, så ville det vært et problem. Men jeg ser ikke slik på det.

Liverpools tropp Ekspandér faktaboks Alisson Becker, Caoimhin Kelleher, Simon Mignolet, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Joel Matip, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Alberto Moreno, Fabinho, Jordan Henderson, Adam Lallana, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Giorginio Wijnaldum, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane, Divock Origi, Daniel Sturridge, Xherdan Shaqiri, Rhian Brewster.

Det er ingen stor overraskelse om følgende elleve starter for Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mané.