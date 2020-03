Silje Opseth overrasket alle - vant Raw Air i Lillehammer

Norge avslutter verdenscupen

Langrennskomiteen har i samråd med langrennsledelsen besluttet at den norske troppen til verdenscupavslutningen i Canada og USA ikke reiser.



– I den situasjon vi per nå er i med tanke på risiko for spredning og smitte av koronavirus, har vi et ansvar for å prioritere helse foran prestasjon, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad i en kommentar.



Russeren Alexander Bolsjunov leder mennenes verdenscup foran Johannes Høsflot Klæbo. Therese Johaug er helt suveren blant jentene.