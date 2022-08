– Jeg er i god form. Målet mitt var å bli topp fem eller topp tre. Dette er første gang jeg representerer Norge. Jeg er ekstremt glad, sier sølvvinneren til NRK.

– Jeg var i god form. Målet mitt var å bli topp tre, kanskje topp fem.

– Jeg kan ikke beskrive det. Jeg har ingen ord som kan forklare det, sier sølvvinneren.

På de siste rundene sjokkerte han da han ledet han an i feltet. Han hadde luke til konkurrentene helt inn på oppløpet, og et øyeblikk så det ut til at det kunne bli EM-gull. Han ble imidlertid innhentet av italienske Yemaneberhan Crippa.

– Du verden for et løp. For et enormt gjennombrudd for Zerei Kbrom Mezngi, utbryter NRK-kommentator Jann Post idet Mezngi løp inn til sølvmedalje.

Crippas vinnertid ble på 27.46,13. Mezngi ble klokket inn til 27.46,94. Det var personlig rekord.

Mezngi ledet lenge - tok sølv Du trenger javascript for å se video.

EM-sølvet er utrolig på mange måter. Mezngi, som kommer fra Eritra, flyktet fra en militærleir etter syv år. Han har nå representert Norge siden 2020.

Men i 2019 ville han legge opp. Siden han ikke var norsk statsborger, kunne han ikke delta i europamesterskapet.

Men Mezngi fikk hjelp av lokale krefter, som la opp en treningsplan, og startet prosessen med å skaffe ham statsborgerskap.

– Det norske systemet tok meg imot med åpne armer. Jeg har et talent, og jeg må bruke det for å gi noe tilbake, sa Mezngi i et intervju med NRK for noen år siden.

Søndagens sølv kom fullstendig overraskende på de fleste som fulgte løpet, inkludert NRKs ekspert Vebjørn Rodal.

– Det var morsomt og overraskende. Jeg snakket ned Zerei. Jeg snakket om en femte- eller sjetteplass. Så ender vi opp med en sølvmedalje. Det her er dårlig analyse av eksperten, sier NRKs ekspert Rodal, som ikke hadde noen tro på norske medaljer før konkurransen.

Erlend Slotvik, sportsjef i Norges Friidrettsforbund, var litt mer optimistisk,

– Vi hadde så vidt snakket om muligheten for en tredjeplass. Jeg hadde et lite håp, så tok med et flagg. Men det var helt rått det han gjorde. Det var en stund jeg faktisk trodde han skulle vinne og. Det så vanvittig ut, altså, sier han.