Den helt spesielle situasjonen skjedde på sisterunden av 10.000-meteren søndag kveld.

Mezngi hadde overrasket storfavorittene og skaffet seg en enorm luke ned til feltet. Lillefosse, som selv ikke traff på dagsformen, skjønte det først da han tittet opp på storskjermen på stadion.

Da tok han valget med å vente på lagkameraten som kom susende bak ham.

HEIAROP: Bjørnar Lillefosse gjorde sitt for å motivere Zerei Kbrom Mezngi på den siste runden. Foto: NRK

– Det var helt sjukt. Jeg så på storskjermen at han hadde fått en luke. Da tenkte jeg at jeg må prøve å fyre han opp her rundt siste sving. Jeg prøvde å kjøre et opptrekk, da, sier en glisende Lillefosse til NRK.

– Utrolig rått

Lillefosse snudde seg mot lagkameraten, tok et steg til side og brølte noen velvalgte ord i retning Mezngi, som på dette tidspunktet spurtet for EM-gull.

Bak kom en jagende Yemaneberhan Crippa, som innhentet nordmannen i siste sving. Mezngis avslutning gjorde imidlertid at han holdt stand til et svært overraskende EM-sølv.

– Det var utrolig rått. Når jeg først har en tung dag, er det utrolig gøy å være så tett på. Jeg skulle gjerne vært tettere selv, men vi gleder oss over Mezngi, sier Lillefosse.

BRAGD: Her feirer Zerei Kbrom Mezngi EM-sølvet med det norske flagget etter målgang. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Etter målgang omfavnet Lillefosse og Mezngi hverandre under det norske flagget. Lagkameratene har vært romkamerater i München, og duoen har faktisk diskutert akkurat dette scenariet.

– Jeg har preppet ham opp. Vi har snakket om at toppnivået hans er så høyt at han kan matche de beste på en god dag. Han har virket veldig «fresh» på intervallene. Jeg var ikke sjokkert, men det er surrealsistisk at det er en nordmann som ikke heter Jakob Ingebrigtsen som er der oppe, sier Lillefosse.

Fikk energi

Mezngi selv er «ekstremt glad» etter å ha kapret et EM-sølv i det første mesterskapet han representerer Norge.

EM-sølvet er utrolig på mange måter. Mezngi, som kommer fra Eritrea, flyktet fra en militærleir etter syv år. Han har nå representert Norge siden 2020.

36-åringen forteller til NRK at han satte stor pris på oppmuntringen fra lagkameraten.

– Det betyr veldig mye, sier Mezngi og smiler.

– Ga han deg motivasjon?

– Når han heier som det, gir det meg energi, svarer sølvvinneren.

Trener Asle Rønning Tjelta mener gesten viser hvilket samhold som bor i laget.

– Man må bare berømme Magnus (Tuv Myhre), Bjørnar og Zerei. De har vært her i München i en uke, og de har tatt godt vare på hverandre. Det å se Bjørnar stoppe opp for å gi Zerei det siste «pushet» inn, viser ekte lagfølelse. Det er utrolig kjekt å se, sier Tjelta.

Crippas vinnertid ble til slutt på 27.46,13. Mezngi klokket inn til 27.46,94. Det var også personlig rekord.