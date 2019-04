Selvmål ble avgjørende da Hegerberg slo tidligere landslagsvenninner i mesterligaen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Regjerende mester Lyon fikk det nok ikke like enkelt som de hadde håpet da Maren Mjeldes og Maria Thorisdottirs Chelsea stod på motsatt banehalvdel søndag. Særlig i andre halvdel av kampen levde Lyon farlig, og Maren Mjeldes kjempesjanse like etter sidebytte kunne blitt avgjørende.

I stedet sørget en volleyscoring av Erin Cuthbert for at Chelsea får med seg et viktig bortemål til London.

Med 2-1 til de franske forhåndsfavorittene i den første semifinalen, er det ikke en umulig oppgave som venter landslagskaptein Mjelde og co i London.

Maren Mjelde alene med keeper

Svenske scoret selvmål

Lyon styrte store deler av kampen og det tok ikke mange minuttene før Ada Hegerberg sørget for vertenes første store sjanse etter strålende samspill med Lucy Bronze. Den norske spissen fikk vendt opp med spiller i rygg, og skuddet var hardt og godt plassert nede i høyre hjørne.

Dessverre for Hegerberg gjorde Chelsea-målvakt Ann-Katrin Berger en kjemperedning og hindret den norske spissens 42. mål i mesterligaen.

Men kort tid etterpå var Berger sjanseløs da svenske Magdalena Ericsson på klønete vis forlenget skuddet til Delphine Cascarino. Ericssons selvmål sørget for en fortjent Lyon-ledelse, og ti minutter senere ble ledelsen doblet.

Hjørnesparket fra Dzsenifer Marozsan skrudde innover og gikk så vidt via Amandine Henry og i mål.

Billig straffe og straffebom

Like før pause fikk Chelsea en meget billig straffe etter at Ramona Bachmann falt svært lett inne i boksen. Francesca Kirby gikk fram til straffesparket, men var åpenbart preget av alvoret og sendte av gårde en elendig straffe i keeperhøyde. Keepermat for en så god sisteskanse som Sarah Bouhaddi.

En fryktelig dårlig straffe av Francesca Kirby

Maren Mjelde fikk en sjanse hun sent vil glemme like etter pausen. Den norske landslagskapteinen, som for anledningen spilte høyreback og ikke midtstopper som hun pleier, kom seg forbi Lyons Wendie Renard og var alene med keeper. Mjelde klarte ikke å holde hodet kaldt, og avslutningen gikk via keeper og ut.

Cuthbert scoret på volley

Reduseringen kom i stedet fra lagvenninne Cuthbert. Innbytter Bethany England headet tilbake til Cuthbert som klinet til på volley. Ballen var godt plassert mot høyre og Lyon-målvakt Sarah Bouhaddi klarte ikke å strekke seg langt nok til å hindre reduseringen.

Maren Mjelde og Ada Hegerberg spilte hele kampen for sine lag, mens Maria Thorisdottir var ubenyttet reserve for Chelsea og venter fortsatt på sitt comeback etter hodeskaden.

Magdalena Ericsson scorer ett klønete selvmål

Amandine Henry dobler ledelsen for Lyon