Thorisdottir kan gjøre comeback mot Hegerbergs Lyon: – Det er de som har presset på seg

Søndagens semifinale i mesterligaen blir ingen enkel kamp for Maria Thorisdottirs og Maren Mjeldes Chelsea. De møter deres tidligere landslagsvenninne Ada Hegerberg og Lyon.

– Det er klart at det er stort å være i en semifinale i mesterligaen. Vi fikk oppleve det i fjor, med en historisk semifinale mot Wolfsburg. Da gikk det ikke helt som vi hadde håpet, men der fikk vi kjenne litt på hvor nivået ligger, sier Thorisdottir.

– Har tro på at vi kan klare det

Lyon har vært det klart beste laget de siste årene, og har vunnet mesterligaen fire år på rad. Chelsea er en av klubbene som satser mer og mer, med mål om å utfordre det franske laget.

Thorisdottir og Mjelde har blitt viktige spillere etter at de kom til Chelsea for to år siden.

Landslagskaptein Maren Mjelde og Thorisdottir har spilt for Chelsea de siste sesongene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Lyon har jo vært veldig gode de siste årene, hvordan blir det å møte dem?

– Jeg gleder meg veldig. Det er de som har presset på seg. Vi må bare gå ut og gjøre som vi pleier, så har jeg faktisk veldig tro på at vi kan klare det, sier Thorisdottir.

– Var redd det aldri skulle bli bra igjen

For forsvarsspilleren har veien mot denne semifinalen vært ekstra spesiell. Det er bare noen uker siden hun ble klarert for spill etter et halvt år på sidelinjen. I oktober fikk hun en smell i hodet under en duell.

Thorisdottir pådro seg en hjernerystelse. Det har hun hatt flere ganger tidligere, men denne var verre.

– Det har vært tøft og frustrerende. Jeg trodde aldri det skulle ta så lang tid. Når du ikke vet når du er tilbake, er det veldig frustrerende, samtidig som man bare må ta en dag av gangen, sier hun.

Thorisdottir er en fryktløs duellspiller, men det har også gitt henne noen smeller og hjernerystelser. Her må hun gå av banen etter å ha fått seg en smell i hodet under en landskamp i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

25-åringen innrømmer at hun begynte å frykte for karrieren da hun etter nesten tre måneder med hvile ikke viste tegn til bedring.

– Jeg var litt redd for at det aldri skulle bli bra igjen, i og med at jeg har hatt hjernerystelser før. Det var rundt juletider. Jeg hadde gått to-tre måneder, og var fortsatt ikke bra. Når det har tatt så lang tid, og det fortsatt ikke er tegn til bedring, begynner man å tvile, forteller hun.

– Men min erfaring med dette er at det kommer en dag hvor det bare slipper. Man må bare være tålmodig til den dagen kommer.

Norsk duell

Ada Hegerberg og Lyon har vunnet mesterligaen de tre siste årene. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

For Thorisdottir kom den dagen en gang denne våren. For noen uker siden gjorde hun comeback da landslaget møtte New Zealand.

I forrige Chelsea-kamp var hun tilbake på benken, uten å få spilletid. Hun er med i troppen til dagens semifinale også, men det er ikke ventet at hun går rett inn i startoppstillingen helt ennå.

Det gjør derimot med all sannsynlighet den norske landslagskapteinen Maren Mjelde, som scoret det avgjørende målet da Chelsea gikk til semifinalen.

Dermed blir det med all sannsynlighet minst én norsk duell - Mjelde mot storscoreren Hegerberg.

– Det er jo det absolutt største man kan gjøre som klubbspiller, så dette betyr utrolig mye, sier Mjelde om dagens kamp.