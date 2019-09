Ranheim videre til semifinale

Nedrykkstruede Ranheim tok imot Fram Larvik i kvartfinale i cupen onsdag kveld. Andredivisjonsklubben fra Larvik var ikke ufarlige og hadde blant annet to skudd i metallet, men måtte se seg slått 3-0 av eliteserieklubben fra Trondheim. Michael Karlsen ga hjemmelaget ledelsen etter 41 minutter, før Mads Reginiussen doblet ledelsen to minutter senere på et frispark som gikk mellom beina på keeper. I andreomgang la Ola Solbakken på til 3-0, dermed er laget fra Trøndelag klare for semifinale i cupen. – Vi vinner komfortabelt, også har de så mange sjanser at de kunne gitt oss trøbbel. Men vi er ganske godt fornøyd med mye av det vi gjør i dag, sier Ranheim-trener Svein Maalen. Larvik-trener Roger Iversen var ikke altfor skuffet etter cupnederlaget. – Jeg synes vi skal være stolte det vi har gjort. Uavhengig om vi scorer eller ikke så ser folk på stadion og på tv at vi kan spille fotball. Vi viste på forhånd at vi måtte ha litt flaks og litt marginer, det hadde vi absolutt ikke i dag, sier Larvik-treneren.