– Hvis du drar til USA, er det utrolig liten sjanse for å bli «draftet» eller komme tilbake. Jeg så på det sånn at hvis jeg hadde dratt dit, ville fotballdrømmen vært ferdig. Det er litt sykt at jeg står her nå, sier Thorstvedt til NRK.

20-åringen tok til tårene da cupgullet med moderklubben var sikret. Thorstvedt har vokst opp med Viking, og det er ikke mange år siden han selv satt på tribunen og så på heltene sine.

Rogalendingen dro etter hvert til talentfabrikken Stabæk, hvor Thorstvedt ikke imponerte nok til å bli tilbudt en kontrakt.

Da kontaktet familien et agentfirma, som fant et college i New Hampshire utenfor Boston.

– Jeg var egentlig klar for skole, og så ringte pappa til skolen og sa at jeg bare skulle på prøvespill i Viking. Han sa: «Det var siste sjanse, og cirka fem prosents sjanse for at det går», forteller Thorstvedt.

GULLREGN: Viking-spillerne feiret på banen og på tribunen før banketten startet i Oslo. Søndag kveld reiser spillerne tilbake til Stavanger. Foto: Fredrik Hagen

Noen dager tidligere hadde pappa Erik tatt en annen og langt viktigere telefon til da nyansatte Bjarne Berntsen.

– Han (Erik) lurte på om Kristian kunne trene med oss, og jeg hadde hørt om Kristian. Vi hadde en veldig liten stall, så vi så etter forsterkninger. Han imponerte på de to treningene, og så skrev vi raskt kontrakt med han, sier Berntsen.

– Ingen hadde sett det for seg

Plutselig stod stortalentet med en gyllen sjanse, og midtbanespilleren grep den med begge hender ved å storspille i 1. divisjon.

Denne sesongen har han scoret hele ti mål i Eliteserien. Søndag ble 5.-plassen altså kronet med et cupgull.

– Det tror jeg ingen hadde sett for seg. Det er helt sykt, sier Thorstvedt.

Berntsen påpeker at det er veldig få 20-åringer som scorer ti mål i sin første sesong i Eliteserien.

– Er du overrasket over at han fikk gå under radaren til Stabæk og andre?

– Nei, Stabæk har mange gode spillere, og det er umulig å treffe på alt. Han var heldig at vi spilte i førstedivisjon, for det gjorde at han fikk mye spilletid det første året. Det hadde vært verre hvis vi var i Eliteserien, sier Berntsen.

KRONET SESONGEN: Bjarne Berntsen har ledet Viking til cupgull og 5.-plass i Eliteserien mot alle odds. Foto: Fredrik Hagen

Omdiskutert straffe

Thorstvedt var langt fra den eneste Berntsen-signeringen i byggingen av «nye» Viking.

Zlatko Tripić tok på mange måter et overraskende valg da han reiste hjem til Viking og Obos-ligaen i 2018.

Det endte altså med opprykk på direkten, en imponerende 5.-plass i Eliteserien – og nå cupgull på Ullevaal.

Og igjen spilte kapteinen hovedrollen.

– Jeg har ikke ord nå. Det er helt fantastisk. Jeg er så stolt av den gjengen her, sier en tydelig rørt Tripić til NRK.

GOD STEMNING: Her spanderer Kristian Thorstvedt et seierskyss på kaptein Zlatko Tripić. Du trenger javascript for å se video. GOD STEMNING: Her spanderer Kristian Thorstvedt et seierskyss på kaptein Zlatko Tripić.

2.-omgang var bare noen minutter gammel da den avgjørende situasjonen i cupfinalen oppstod: Etter flere nesten-sjanser i 16-meteren jaget til slutt Tripić ballen, men Mikkel Desler gikk kontant i veien.

Tripić falt, og dommer Espen Eskås pekte umiddelbart på straffemerket.

Haugesund-spillerne protesterte voldsomt mot avgjørelsen, men Tripić beholdt roen og var nådeløs fra 11-meteren.

– Jeg synes dette er et billig straffespark, kommenterte NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

SE SITUASJONEN: Her får Viking straffesparket som sørget for 1-0 og cupfinaleseier. Du trenger javascript for å se video. SE SITUASJONEN: Her får Viking straffesparket som sørget for 1-0 og cupfinaleseier.

Scoringen satte ordentlig fyr på kampen, som bølget frem og tilbake. Både Viking og Haugesund brant flere store sjanser, og til slutt ble det delt ut hele ni gule kort, hvor fem ble gitt til de nye norgesmesterne.

Haugesund-kaptein Christian Grindheim var nær ved å utlikne bare minutter før slutt, men headingen fra 7-8 meter gikk over mål.

Haugesund kastet frem spillere i jakten på utlikningen, men de mørkeblå klarte å holde unna og sikret dermed sin sjette NM-tittel i sin ellevte cupfinale.