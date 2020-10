Sjokktap for Tottenham

Simen Juklerød og hans Royal Antwerpen flyr høyt for tiden. Torsdag vant den belgiske serielederen 1-0 over Tottenham i europaligaen. Laget topper dermed sin gruppe med full pott, etter å ha vunnet åpningskampen i Bulgaria forrige uke. Da var Juklerød så god at Uefa ga ham plass på rundens lag. (NTB)