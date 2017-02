Scheie beskyldes for å ha tapt håndballkamp med vilje

– Vi er blitt gjort oppmerksom på at det er noe som kan være i strid med fair play. Det er ikke slik vi vil ha det, sier kommunikasjonsansvarlig Kirsten Birkeland til NRK.

Norges Håndballforbund har bedt partene om en redegjørelse etter at gutter 16-laget til Drøbak/Frogn i tapte 8–9 mot Stag i helgens Petter Wessel-cup.

Flere har beskyldt førstnevnte for å tape med vilje. Saken har fått stor oppmerksomhet etter at et videoklipp fra kampen ble publisert på Youtube.

Landslagsspiller i håndball, Camilla Herrem, er en av mange som har ytret seg i sosiale medier.

– Tapte ikke med vilje

Lagets trener er tidligere landslagskeeper i håndball, Frode Scheie. Han reagerer på påstandene om at de tapte med vilje og avviser at de ikke ga alt.

– Jeg beklager at folk opplever det slik. Jeg synes det er trist, forteller Scheie til NRK.

Forklaringen er at de ikke ønsket å stille med de beste spillerne på laget siden flere av dem var skadet og syk.

Derfor tok de ifølge Scheie et tydelig valg i prioriteringene i gruppespillet. Fokuset var ikke på resultater, noe som førte til tre tap under lørdagens gruppespill.

– Jeg angrer litt på at vi ikke tok med våre syv beste og bare måkte på istedenfor å ha de på tribunen, men jeg synes det er dumt å gamble med helsen, forklarer Scheie.

– Hadde vært bedre å slå Stag

Ingen i Stag ønsker å kommentere episoden til NRK, men til VG forklarer Stag-trener Rolf Arne Dørum hvordan han opplevde situasjonen.

– Guttene mine er ett og to år yngre enn de fleste, og skulle blitt kjørt over. Jeg har sett Drøbak i de andre kampene, og de dominerer. Mot oss later de som de ikke kan skyte, de tramper over linjen hele tiden og bommer med vilje, sier Dørum til VG.

Grunnen til at laget beskyldes for å ha tapt med vilje skal være at de ville få en lettere vei i sluttspillet søndag, der alle fra gruppespillet gikk videre.

– For oss hadde det vært bedre å slå Stag. Da hadde vi fått en lettere vei inn i cupspillet på søndagen, påstår den tidligere landslagsspilleren.

– Ikke opplevd en lignende sak

Birkeland i Norges Håndballforbund kan ikke huske en lignende sak. Partene har normalt cirka tre dager til å komme med deres versjon.

– Jeg kan ikke huske å ha opplevd at vi har hatt en slik sak i de 12 årene jeg har jobbet med kommunikasjons i Norges Håndballforbund, forteller Birkeland til NRK.

Beskyldningene om lite fair play får sportslig leder i Drøbak/Frogn, Magnus Seip, til å reagere. Klubben tar saken på alvor, men retter en liten pekefinger til kritikerne.

– De som skriver på sosiale medier må huske på her er det ikke spillere eller klubben som trengs å henges ut på den måten som noen har gjort. Vi har vært der ute og oppfordret folk til å ha normal folkeskikk og ha litt nettvett i bakhodet, forteller Seip til NRK.