Det ble klart onsdag. Bakgrunnen for at utøverne ikke får representere sine nasjoner, er Russland og Hviterusslands krigføring i Ukraina.

Det stilles også noen krav for deltagelsen.

Utøverne må blant annet konkurrere under det paralympiske flagget. Russland og Hviterussland får heller ikke være del av medaljeoversikten i lekene.

IPC skal senere holde en ekstraordinær generalforsamling der det skal avgjøres om Russlands og Hviterusslands paralympiske komité skal kastes ut av organisasjonen.

Forbundet opplyser også at det ikke skal arrangeres noen konkurranser i Russland eller Hviterussland inntil videre.

– Det vi har bestemt oss for er den strengest mulige straffen vi kan idømme innenfor vårt reglement og de nåværende IPC-reglene, sier IPC-president Andrew Parsons i en uttalelse.

NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt.

Reagerer på avgjørelsen

Likevel, avgjørelsen er kontroversiell.

Den internasjonale olympiske komité har tidligere oppfordret alle særforbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser.

Nå landet altså IPC på at utøverne likevel skal få delta.

NRKs sportskommentator Jan P. Saltvedt kaller det «en oppsiktsvekkende avgjørelse».

– At russiske og hviterussiske deltagere står på startstreken i Beijing blir det eneste fokuset i noe som tross alt skulle være en ren idrettsfest, sier han.

– Dette skulle være en feiring av livet midt i en fase hvor det er veldig, veldig mye som ikke er veldig hyggelig i verden, legger han til.

Ukraina sender utøvere

Det har vært usikkert om krigsrammede Ukraina ville sende noen til Beijing. Men tirsdag bekreftet landets paralympiske komité at de sender 29 utøvere.

En talsperson for Ukrainas Paralympics-tropp fortalte at utøverne vil reise til Kina fra to hemmelige oppholdssteder, og delta i skiskyting og langrenn.

Ukrainske idrettsfolk ba også i et åpent brev til IOC og Den internasjonale paralympiske komité (IPC) om at russiske og hviterussiske utøvere ble utestengt.

Den tyske paralympiske komité har også vært klar på at de ville ha Russland utestengt fra lekene.

Styret i den internasjonale komiteen sier en uttalelse at de fordømmer handlingene til regjeringene i Russland og Hviterussland og sier videre at bruddet på FN-resolusjonen ikke skal gå ustraffet hen.

IPC sier også at de trekker tilbake en paralympisk utmerkelse som i sin tid ble gitt til president Vladimir Putin.

Paralympics innledes med åpningsseremoni fredag. De første konkurransene avvikles lørdag. NRK sender fra Paralympics i Beijing.