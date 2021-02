Han falt nemlig stygt under et testløp på langrennsstadion i den tyske VM-byen. Der har russerne for andre dag på rad arrangert testløp med opptil ti nasjoner. Lørdag var det sprint. Søndag var det duket for en drøy ti kilometer lang distanse med intervallstart i fristil.

– Han måtte bare avslutte rennet. Han falt på ryggen og skulderen. Og på høyresiden av beinet. Det er et stort problem. Det så ille ut. Han har store smerter, så vi får se, men vi tror ikke noe er brukket, sier Russland-trener Markus Cramer til NRK.

– Det var et stort sjokk for meg, legger han tydelig preget til.

ARRANGERTE TESTLØP: Russland-trener Markus Cramer (høyre), sammen med en finsk leder, like før testløpet i Oberstdorf søndag.

Høy fart og bløt snø

Alt lå egentlig til rette for en praktfull treningsdag i Oberstdorf. Solen skinner noen dager før VM. Det skal den fortsatt gjøre den neste uken. Gradestokken har jevnt ligget på rundt 14-16 grader på dagtid.

I skyggen er snøen hard og lett å håndtere. Men den delen av løypa som ligger i sol er langt vanskeligere. Den blir dyp og ser mer ut som «slush». Det var i et av disse partiene det gikk galt for Ustjugov.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet under NM i Granåsen tidligere i år. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Det som er spesielt med løypene er kombinasjonen av høy fart inn i flere av de kritiske svingene som er ekstremt bløte. Da kan det bråstoppe. Det gjelder å velge riktige linjer, slik at du unngår den verste snøen, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland.

– De kan være farlige, det var de i går, og de blir enda farligere om de salter der, sier Finland-stjerne Iivo Niskanen til NRK.

– Når du kommer i felt der og det kommer en kamikaze-løper bakfra, kan de bli farlige, sier Hans Christer Holund.

I stigende form etter korona

Fallet og nedturen i VM-oppladningen skjer i en periode der Ustjugov virkelig har bygget seg opp til å bli en god skiløper igjen. I september og oktober var han smittet med koronaviruset.

Han slet på trening i etterkant, men har brukt tid på å bygge seg opp. Den siste måneden har han virkelig vist seg frem. Blant annet med fjerdeplass på klassisksprinten i generalprøven til VM i Falun siste helgen i januar.

NÆRT FORHOLD: Markus Cramer og Sergej Ustjugov, her etter en etappe i Tour de Ski i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da russerne arrangerte sprinttestløp i VM-byen lørdag skal Ustjugov fortsatt ha vist god form og var sammen med italienske Federico Pellegrino raskest i prologen.

Cramer sier eleven i utgangspunktet skal gå VM-sprinten torsdag. Formen han viser frem der blir førende for hva Ustjugov får gå resten av mesterskapet.

– Jeg håper han slår av alle følelser som har med smerte å gjøre i konkurranse. Det er klart det er en risiko for at det går utover prestasjonen. Men vi har et bra legeteam og sikker på at de vil ta seg av ham.

– Det er bare noen dager til sprinten. Det viktigste for ham nå er at han kommer for fullt tilbake for å konkurrere. Men det er klart dette påvirker forberedelsene, sier NRK-ekspert Aukland.