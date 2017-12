Russerne kjørte test på Klæbo: – Vi synes det gikk veldig bra

– Ja, det var det helt klart, sier Russland-trener Markus Cramer når NRK spør ham om dagens sprintfinale i realiteten var en test for å se etter metoder for å slå Johannes Høsflot Klæbo.

Treneren forteller at russerne lenge har snakket om hvordan i alle dager de skal slå Klæbo dersom han fortsetter å være like suveren.

Lørdag holdt de altså første test i «prosjektet», og første forsøk gikk på å presse Klæbo på utholdenheten hans.

Dette kunne man tydelig se spesielt i finalen, hvor det ble gått i et voldsomt tempo fra start.

– Vi hadde to menn i finalen, og i starten skulle den ene gå med full hastighet. Deretter var planen at Sergej (Ustjugov) skulle kjempe hardt på slutten. Vi synes egentlig det gikk veldig bra, forteller Cramer.

Det mener han til tross for at Klæbo besto «testen», og nok en gang endte med å gå i mål med så god seiersmargin at han rakk å bukke til publikum.

Slik så det ut da Klæbo ble testet av russerne i sprintfinalen. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da Klæbo ble testet av russerne i sprintfinalen.

– Hva skal dere gjøre neste gang da?

– Vi vet ikke, haha! Det er veldig flott å se en ung fyr som Klæbo være så sterk. Vi skal prøve å slåss godt mot ham, og vi får se i fremtiden hvem som blir de sterkeste til slutt, sier Cramer.

Startet testen i kvartfinalen

Cramer forteller at testingen av Klæbo startet allerede i kvartfinalen. Ustjugov valgte bevisst å møte Klæbo da.

– Sergej sa han ville ta det samme heatet som Klæbo, for han ville se på nært hold hva det er med ham og hvorfor han er så sterk nå. Vi ville se hva som kunne skje dersom en av våre menn konkurrerte mot ham. Det var godt å se at vi er på god vei, sier han.

Klæbo merket godt den russiske taktikken.

– Finalen gikk fort fra start. Jeg måtte bare presse hardt og holde opp med dem. Så kom Ustjugov før den siste bakken, og det gikk skikkelig fort, forteller 21-åringen, som greide å få kastet seg inn foran Ustjugov på oppløpet og deretter stake seg inn til en soleklar seier.

Klæbo bukket og neiet før han gikk over målstreken, med Ustjugov i hælene. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Iversen mener metoden var feil

Det ble et godt strekk i feltet på grunn av den tøffe gåingen, noe blant andre Emil Iversen fikk kjenne på. Han ble nummer fem.

Iversen er imidlertid ikke overrasket over at russerne mislyktes i å kneble Klæbo med dagens metode.

– Jeg vet hvordan jeg ville prøvd å slå ham. Og det er ikke slik som russerne gjorde i dag. Hvis jeg skal slå ham skal jeg bare ligge på bakskiene hans til det er en og en halv meter igjen. Det er på oppløpet han kanskje er mulig å slå, det er bare at frem til der er han i en klasse for seg selv, sier Iversen.

Sprinttrener Arild Monsen er forberedt på at konkurrenter kommer til å gjøre ulike fremstøt fremover.

– Vi kommer til å møte all mulig motstand på sånne ting. Det kan bli rågåing, og så plutselig skal de kanskje ikke kjøre og heller prøve å lure oss på en innspurt og sånt. Vi må bare være forberedt, sier Monsen.