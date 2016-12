Russer-storm mot Thingnes Bø: – De likte vel ikke hva jeg sa

Årsaken er at 23-åringen i går sa at han støtter en russisk utestengelse, dersom bevisene er sterke nok. Problemet er bare at budskapet har blitt oversatt til russisk, og at meningsinnholdet er endret i oversettelsen.

– Det er lett å bli misforstått, og det er litt vanskelig når ting blir oversatt. Det er vanskelig å uttale seg 100 prosent politisk korrekt hver gang. Av og til får man svi for det, sier Thingnes Bø til NRK.

– Russland er en viktig nasjon

Men reaksjonene var mange – og sterke – etter gårsdagens avsløring. IBU-president Anders Besseberg mottok en liste over 31 russere som et mistenkte for doping.

– Det var mange kommentarer, og litt sure smileys. Det likte vel ikkedet jeg sa, og tolket det som vi ikke ville ha med russerne i skiskytinga, sier Thingnes Bø.

Det er feil, påpeker nordmannen.

– Russland er en stor nasjon som er viktig å ha med seg videre, sier Bø, og minner igjen om:

– Alle er uskyldige til det motsatte er bevist.

Det er en mening som deles av Tiril Eckhoff. På fredagens sprint for kvinner ble det russisk seier, og Eckhoff hadde lite vondt å si om de russiske konkurrentene.

– Jeg liker å tro at de som konkurrerer er rene helt til det motsatte er bevist. Personlig har jeg ikke noe imot russerne, men jeg synes at doping er noe dritt, sier Eckhoff.

Kommentar-flom

Johannes Thingnes Bø har mange russiske fans, men mange vendte ham ryggen da gårsdagens NRK-intervju ble oversatt til russisk, og endret. På 23-åringens Instagram-profil haglet kommentarene, og mange var i harnisk over uttalelsene.

Så mye ble det at Bø sendte SMS til en russisk TV-reporter der han lurte på hva som foregikk. Han påpekte i meldingen at han har sagt at han støtter russisk utestengelse HVIS bevisene er sterke nok.

– Det var 100 prosent ærlig det jeg sa, og det står jeg for i dag. Det er bare formidlingen over til det russiske som ble tolket litt hardere enn det som var sagt. Jeg har forklart meg for de russiske TV-seerne, sier Bø til NRK.