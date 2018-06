Han lå først i feltet etter første runde på 800 meter under Diamond League-stevnet i Stockholm søndag. Farten var høy. Men Norges beste 800-meterløper i flere år, Andreas Roth, skulle ikke fullføre løpet uansett.

Han var nemlig innleid som hare.

– Jeg la opp min egen satsing i fjor, og da sa jeg at jeg kunne være med som fartsholder. Nå gjør jeg det ganske mye, forteller Roth til NRK.

Trener mindre – tjener mer

NM-SØLV: Andreas Roth havnet på plassen bak Filip Ingebrigtsen i NM 2016. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Fartsholderen er en person som holder tempoet høyt så lenge som mulig på de lengre løpedistansene, før han løper til siden. Tiden han eller hun skal holde avtales på forhånd, som regel mellom arrangør og de beste løperne i feltet. Det er ikke fartsholdere i mesterskap.

– Når man skal oppnå gode tider er man stort sett avhengig av at en hare gjør jobben i første del av løpet, fordi fordelen ved å ligge bak er så stor, at det er vanskelig å sette rekorder uten harer, forklarer NRKs friidrettskommentator, Jann Post.

Roth ble bestilt lørdag kveld, og siden broren Thomas Roth uansett skulle konkurrere, passet det bra.

Han forteller at oppdragene er mange – og lønnsomme.

– Det fine er at jeg ikke trener noe særlig for dette, og tjener mer enn da jeg var aktiv. Jeg får kanskje 10 ganger så mye betalt for 1/10 av jobben. Så det er en fin oppskrift, forteller han og ler.

– Mye press

Det er likevel ikke bare enkelt å være fartsholder i felt med verdensklasseløpere. Da Jakob Ingebrigtsen løp inn til personlig rekord på Bislett, raste far og trener Gjert Ingebrigtsen på at nettopp haren ikke gjorde jobben sin.

– Trikset er å treffe et jevnt tempo så de andre kan ligge i rygg, og det er en vanskelig jobb. Folk kommer jo fra Afrika for å løpe, også kan jeg ødelegge det helt for dem. Det er mye press, forklarer Roth, som har flere NM-gull på CV-en.

I Stockholm var han fornøyd med å bare «bomme» på bestillingstiden med 26 hundredeler på åpningsrunden på 50,5. På Bislett Games var avviket 1,5 sekunder. Men han har ikke fått kjeft.

– Det hender det er litt passivt aggressivt og kommentarer som, «det var kanskje litt fort», men bommer man får man heller beklage.

SPURTOPPGJØR: Peter Bol fra Australia slo landsmann Joseph Deng på 800-meteren med tiden 1.44,56. Foto: CHRISTINE OLSSON / AFP

Post tror Roth kan få enda flere oppdrag fremover.

– Det har vært en del svak hareløping i det siste, hvor de åpner for hardt og så stopper helt opp. Det ødelegger nesten løpet. Så for en som gjør jobben bra, og er pålitelig så kan det være et marked i flere år, sier han.