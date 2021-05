Like etter kampslutt fikk Ole Gunnar Solskjær tak i en mikrofon og talte til supporterne som var tilbake på Old Trafford.

– Mine damer og herrer, det er fantastisk å ha dere tilbake. Vi vet det har vært et langt, langt år for alle, men jeg er så takknemlig for å se dere tilbake og at dere støtter oss, sa Solskjær og fortsatte:

– Jeg vet vi ikke er der vi vil være i ligaen, men forhåpentligvis henter vi hjem et trofé om ti dagers tid, sa Solskjær til vill jubel fra de oppmøtte.

Manageren sikter til finalen i Europaligaen 26. mai, der Manchester United møter Villareal.

– Vi skal gjøre alt vi kan, og neste år ser vi forhåpentligvis alle i setene igjen, la han til.

Se Solskjær tale til supporterne:

Solskjær takker supporterne

Drømmescoring

Forrige gang supportere var inne på Old Trafford var det under helt andre omstendigheter, men tirsdag kveld var 10 000 tilskuere tilbake på tribunen for å se favorittlaget sitt spille fotball.

Og de oppmøtte fikk valuta for pengene allerede etter et kvarter spilt.

Édinson Cavani fikk ballen på midtbanen. Han så at Fulham-keeperen var langt ute, klinket til allerede på drøye 30 meter og sendte ballen over Alphonse Areola i mål. For første gang i årets sesong fikk fansen se en Cavani-scoring fra tribunen.

– Det er klasse, rett og slett, sa TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen i studio.

Manchester United - Fulham 1-1

Ved første øyekast så det ut som at ballen gikk fra David de Gea via Bruno Fernandes, men på reprisene så det ut til at Fernandes ikke var borti ballen.

Først ble det til og med registrert at det var David de Gea som hadde målgivende - og det ville i så fall betydd at Cavani stod i offside. Noen minutter senere ble det endret offisielt, slik at Fernandes ble registrert med assisten.

Scoret sitt første PL-mål

Men Fulham hadde også noe å stille opp med mot Ole Gunnar Solskjærs menn. Med 15 ordinære minutter igjen utlignet Joe Bryan for gjestene og fikk sin første scoring i Premier League.

Målet hjalp likevel lite for Fulham. De rykket ned allerede i forrige uke, og skal dermed spille i Championship neste sesong.