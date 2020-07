Enorm spenning før siste serierunde: Tre lag kan rykke opp og ni kan rykke ned

Fulham er ett av tre lag som har muligheten til å sikre seg direkte opprykk til den lukrative toppdivisjonen Premier League, et opprykk som innebærer enorme inntekter.

– Man er sikret omtrent en milliard kroner ved opprykk, og så har du fallskjermpenger dersom du rykker ned første året. Det betyr drift for klubben i mange år, sier Eirik Aase, som drifter nettsiden Championship Norge.

– Kommer til å være desperate

Johansen og Fulham kjemper mot West Bromwich og Brentford om den siste plassen bak serievinner Leeds.

Da skal mye gå veien på onsdag.

– De har en veldig, veldig liten sjanse. Både Brentford og West Bromwich må snuble, i tillegg må Fulham vinne en kjempetøff kamp borte mot Wigan, sier Aase.

– Det blir en vanvittig kamp. De (Wigan) kommer til å være desperate, akkurat som oss, sier Fulham-spiller Bobby De Cordova-Ried.

West Bromwich har ligget på opprykksplass siden oktober, men etter et overraskende tap mot Huddersfield på fredag risikerer de at opprykket glipper.

– Nå har vi bare en kamp, og kun én kamp å gjøre det på. Vi må alle stå sammen, vise intensitet og fullføre jobben, sier West Bromwich-trener Slaven Bilic til klubbens nettside.

MYE PÅ SPILL: West Bromwich-trener Slaven Bilic har god grunn til å holde pusten. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Blir det ikke direkte opprykk har de fortsatt en sjanse til å rykke opp via playoff. Der nummer tre, fire fem og seks om den siste plassen i Premier League.

– Sluttspillet er ganske bingo. Jeg har prøvd å analysere og spå i mange år, men det skjer alltid noe overraskende, forklarer Aase.

Slik avgjøres det Ekspandér faktaboks Kampen om opprykk 2. West Bromwich (82 poeng)

3. Brentford (81 poeng)

4. Fulham (80 poeng) Siste runde:

West Brom – QPR

Brentford – Barnsley

Wigan – Fulham Nedrykksdramaet 13. Wigan (58 poeng) 16. Sheffield Wednesday (53 poeng) 18. Huddersfield (51 poeng)

19. Middlesbrough (50 poeng)

20. Birmingham (50 poeng)

21. Charlton (48 poeng)

22. Luton (48 poeng)

23. Barnsley (46 poeng)

24. Hull (45 poeng) Siste runde:

Luton – Blackburn

Sheffield Wednesday – Middlesbrough

Wigan – Fulham

Leeds – Charlton

Cardiff – Hull

Brentford – Barnsley

Milwall – Huddersfield

Birmingham – Derby

Nedrykk i rettssalen?

Også i bunnen er det uhyre spennende. Ni(!) lag risikerer å ta den sure turen ned en divisjon.

Verst er det for Hull, som kun kan reddes av syltynn teori. De må vinne med 16 mål for å berge plassen, og er så godt som klar for nedrykk. Samtidig er Huddersfield trygge hvis de unngår 14-målstap i siste serierunde.

Mellom dem på tabellen kjemper Middlesbrough, Birmingham, Charlton, Luton og Barnsley for å berge plassen.

Også Wigan og Sheffield Wednesday har klart å vinkle seg inn i nedrykksbalubaen. Wigan ble satt under administrasjon i juni og er ilagt poengstraff på 12 poeng. Dermed har de like mange poeng som Barnsley.

– Det er fullstendig kaos, forteller Aase.

– Ingen vet hvorfor de er satt under administrasjon, og ingen vet når de får svar på anken. Så selv om de havner under streken er det ikke en selvfølge at det blir nedrykk, forklarer Aase videre.

Wigan har tatt nok poeng under Paul Cook sin ledelse til å holde seg godt unna nedrykksstriden, men det er ikke sikkert det er godt nok likevel. Foto: Paul Burrows / Reuters

Flere klubber i trøbbel

Også for Sheffield Wednesday blir det som skjer utenfor banen avgjørende for klubbens skjebne. I 2017/2018 sesongen solgte klubben stadionet sitt til klubbens eier. Nå er klubben anklaget for brudd på ligaens regler om fortjeneste og bærekraft.

I verste fall risikerer de 21 minuspoeng, noe som vil sende dem til bunns på tabellen.

Dermed kan det være et scenario at man ikke vet hvilke klubber som faktisk rykker ned når fløyta blåses etter siste seriekamp.

– Det er jo det man frykter. Det eneste som virker sikkert at det laget som havner sist rykker ned.