Rosenborg tok første stikk

Børven avgjorde for Odd

Eliteseriens toppskårer Torgeir Børven skåret begge målene for Odd da de slo Stabæk 2–1 hjemme i eliteserien onsdag. Daniel Braaten skåret for bortelaget. Seieren sender Odd opp på andreplass på tabellen, kun et poeng bak Molde.