Rosenborg sendte Jerv ned - ellevill Glimt opphenting sørget for videre sølvkamp

Etter en tidlig ledelse for Rosenborg, ble en vanskelig jobb nærmest umulig for Arne Sandstøs mannskap. Kun et trøstemål var det Rosenborg hadde å by på til tabelljumboen.

Kevin Kabran scoret to mål på Aspmyra og ga Viking en tomålledelse etter 67 minutter. Etter en ellevill opphenting av gultrøyene fra nord, på hele 12 minutter, snudde de 2-4 til 5-4.

Dermed ligger Glimt fortsatt på 2. plass, et poeng foran Rosenborg foran den siste serierunden.

Drømmestart

Kjetil Rekdals menn tok tidlig tak i kampen mot Jerv på bortebane. Casper Tengstedt har vært i fyr og flammer denne sesongen for Rosenborg. Den danske unggutten fortsatte i samme spor da han satte inn ledermålet etter kun syv minutter.

Victor Jensen, som hadde målgivende på kampens første scoring, kunne selv juble for scoring etter 27 minutter. Han plasserte den nede til høyre for målvakten, fra rundt 18 meter.

Jerv klarte aldri å utfordre trønderne noe særlig før hvilen, og dermed gikk hjemmelaget til garderoben med en halv fot i OBOS-ligaen.

I Bodø, ga Amahl Pellegrino Glimt en drømmestart mot Viking. På ingen måte skulle det være kampens siste mål på Aspmyra.

Opphenting

Vikings Daniel Karlsbakk, bruke bare åtte minutter på å svare Pellegrinos scoring, og satte inn 1-1 før kvarteret var spilt.

Etter å ha gått ni minutter uten scoring på i Bodø, var det på tide med en ny scoring. Den satte Hugo Vetlesen i mål og Glimt var igjen oppe på andreplassen i Eliteserien.

Nok en gang skulle det være en måltørke på hele 12 minutter, før ballen lå i mål igjen. Kristoffer Løkberg sørget for balanse i regnskapet til pausen.

Ti minutter etter hvilen tok Kevin Kabran saken i egne hender. Først dundret han inn et frispark i mål på en særdeles vakker måte og ga ledelsen til gjestene.

Nok en gang måtte publikum vente 12 minutter før det ble nettsus igjen. Kabran satte sin andre for dagen, og hele 4-2-ledelse til Viking. Det kunne Rosenborg-leiren smile av - som lå på andreplass i det øyeblikket.

Kjetil Knutsens Glimt nektet å gi seg uten en skikkelig kamp. Først noterte Runar Espejord seg på scoringslisten, bare fire minutter etter Kabrans andre scoring.

Grønbæk satte inn 4-4 etter 80 minutter, før Hugo Vetlesen scoret et drømmemål tre minutter etter utligningen til Grønbæk. Aspmyra gikk av hengslene og Glimt kunne juble for tre poeng og andreplass etter en berg-og-dalbane av en fotballkamp.

DRØMMESTREFF: Hugo Vetlesen jublet for 5-4-scoringen foran et lykkelig publikum etter ellevill opphenting. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Nedrykksspøkelse

Klubben fra Grimstad måtte score en haug med mål i andre omgang for å fornye Eltieserie-kontrakten, ettersom de lå under 2-0 til hvilen.

Bursdagsbarnet, Kjetil Rekdal, gjorde et bytte i pausen. Inn kom Stefano Vecchia for Ole Christian Sæter. Det skulle vise seg å være en genistrek - og ekstremt dårlige nyheter for Jerv. Kun ni minutter brukte Rosenborgs nummer 22 på sette spikeren i kista, etter en flott ball av Tengstedt.

Etter at klokken passerte 60 minutter, så fikk plutselig dansken en gratismulighet. Den kunne dansken takke og bukke for - og satte inn sin andre scoring.

Det var danskens 15. mål denne sesongen på 13 seriekamper.

Etter 75 minutter fikk også de gule og blå noe å juble for. Mikael Ugland sendte i vei en rakett fra distanse og forbi RBK-målvakt André Hansen.

15-åring fra start

Rekdal ga Sverre Nypan (15) en dag han sent vil glemme. Midtbanespilleren fikk starte kampen og 2006-modellen leverte en god kamp i sin aller første Eliteserie-kamp.