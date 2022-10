Rosenborg nekter å stå æresvakt – går hardt ut mot Molde

Det melder klubben på sine nettsider.

– Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt, skriver RBK.

– Det kommer vi ikke under noen omstendighet til å bli med på, heter det videre.

En æresvakt betyr at den ferske serievinneren hylles av sin neste motstander. Gjerne ved at motstanderen applauderer gullvinneren inn på gressmatta før kampstart.

– Det er flaut og pinlig. Det er et tegn på hvor lavt Rosenborg som klubb er på vei til å synke. En klubb med en ordentlig format ville sett på dette som en tradisjon som man skal ære. Ikke minst, bør det sees på som en motivasjon for Rosenborg – for å slippe å gjøre dette noen gang igjen, sier NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt.

– RBK har misforstått

Ole Erik Stavrum, som er administrerende direktør i Molde, slår tilbake mot deres kommende motstander.

– Jeg må bare si at Rosenborg har misforstått helt. Dette har ingenting med ydmykelse å gjøre. Folk kjenner jo til at det er et sunn rivalisering mellom klubbene, og jeg er helt sikker på at hvis det hadde vært omvendt, ville vi gjort det. Jeg synes dette er en tradisjon som er fin, og vi som klubb har ikke noe behov for å ydmyke Rosenborg, sier Ole Erik Stavrum til NRK.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Molde sikret seriegullet søndag, og neste kamp i Eliteserien er mot RBK på hjemmebane.

Der var det mange som trodde klubben skulle stå såkalt æresvakt for Molde, men det nekter altså trønderne.

Det er i strid med hva Molde-spillerne trodde etter seieren mot Lillestrøm. Blant annet Magnus Wolff Eikrem gledet seg til æresvakt.

– Det er magisk. Nå skal vi feire. Så skal vi møte Rosenborg og jeg gleder meg til at de skal stå æresvakt på søndag, sa Eikrem.

– Skjemmer seg ut om de ikke gjør det

Lagkamerat Ola Brynhildsen var også klar i sin tale om temaet etter seieren mot LSK.

– Nå blir det kos å få Rosenborg til å stå æresvakt for oss. Det gleder jeg meg til, sa han til NRK.

– Tror du de kommer til å gjøre det?

– De skjemmer seg ut hvis de ikke gjør det.

– Du er tidlig ute og melder?

– Det er på sin plass. Vi har vunnet gull. Det må de bare godta, sa Brynhildsen.

Det har lenge vært en form for rivalisering mellom de to klubbene, ettersom de to har vunnet flest ligagull de siste ti årene.

Det er ikke altfor lenge siden forrige gang Rosenborg stod æresvakt. I 2020 valgte de å gjøre det samme for Glimt da nordlendingene vant Eliteserien suverent.

Foto: Mats Torbergsen / NTB

I RBKs pressemelding understreker klubben at de gratulerer alle i Molde med seriemesterskap.

Kampen spilles i Molde, og RBK har fortsatt gode muligheter for medalje i Eliteserien. De ligger foreløpig an til det, med sin tredjeplass.